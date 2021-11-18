Пандемія COVID-19 може закінчитися наступного літа — Білл Гейтс (відео)

Американський мільярдер вважає, що його позитивний прогноз справдиться в тому випадку, якщо у світі не з'явиться новий штам коронавірусу.

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс під час виступу на Новому економічному форумі Майкла Блумберга висловив думку про можливе закінчення пандемії COVID-19. За його словами, це може статися вже влітку 2022 року.

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Гейтс зазначив, що в результаті використання сучасних методів протидії коронавірусної інфекції показники смертності від CОVID-19 можуть опуститися до рівня смертності при сезонному грипі. Однак, варто враховувати той факт, що це можливо лише в тому випадку, якщо не буде виявлено нових штамів коронавірусу.

Американський мільярдер підкреслив, що найближчим часом людство може зіткнутися з новими різновидами грипу, тому варто зберегти всі напрацювання для того, щоб не допустити чергової пандемії.

Своїми досить оптимістичними прогнозами Гейтс поділився ще навесні цього року, вказавши при цьому на ефективність вакцинації проти коронавірусу. Однак, він нагадав, що для профілактики пандемії міжнародна спільнота не змогла виділити необхідних фінансових коштів.

"Такі люди, як я, попереджали про ризики. Вчасно вклавши не такі вже й великі гроші, ми могли б уникнути того, що трапилося", — зазначив Гейтс.

Раніше повідомлялося, що Білл Гейтс активно вкладається в компанію Schrodinger, яка займається розробкою медичного програмного забезпечення. Благодійний фонд Білла Гейтса та Мелінди Гейтс заволодів близько 7 млн акцій компанії, збільшивши таким чином свою частку на 2 млн.

З початку пандемії коронавірусу найбільші бізнесмени США, серед яких Ілон Маск, Джефф Безос, Білл Гейтс, Марк Цукерберг, заробили близько $2,1 трлн, тоді як мільярди людей на планеті втрачали гроші і вимушено переходили на віддалений режим роботи.