Американські мільярдери стали багатшими на $2 трлн, тому що весь світ перейшов на "дистанційку"

Ілон Маск, Джефф Безос, Білл Гейтс, Марк Цукерберг та інші багатії значно збільшили свої капітали, практично не виплачуючи податки, запевняють експерти.

З початку пандемії найбільші бізнесмени із США заробили $2,1 трлн, поки мільярди людей по всьому світу втрачали гроші і вимушено переходили на віддалений режим роботи.

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Про це свідчить звіт Інституту політичних досліджень (IPS) і організації "Американці за справедливе оподаткування" (ATF), опублікований на сайті останньої.

Згідно з дослідженням, з березня 2020 по жовтень 2021 року кількість мільярдерів у США виросла з 614 до 745, а їхні статки в середньому зросли на 70%. Серед найприбутковіших виявилися IT-компанії, які тільки виграли через глобальну цифровізацію і масовий перехід на "дистанційку".

За підрахунками ATF,

засновник Microsoft Білл Гейтс заробив $34,4 млрд, а її генеральний директор Стів Балмер — $44,2 млрд.

Статок співзасновника і технічного директора Oracle Ларрі Еллісона збільшився майже у два рази — з $59 млрд до $124,5 млрд.

Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін отримали понад $65 млрд прибутку, оскільки їхній статок за півтора року зріс з $ 50 млрд до $120 млрд і $116 млрд відповідно.

CEO Facebook Марк Цукерберг збільшив свій капітал на 114,9% навіть після втрати $7 млрд через нещодавній мережевий збій — зараз йому належать близько $117 млрд.

Творець Amazon Джефф Безос за останній рік також став одним з лідерів з нарощування капіталу, заробивши майже $80 млрд, а його колишня дружина Маккензі Скотт — $19,5 млрд.

У рейтингу експодружжя поступилися засновнику Tesla і SpaceX Ілону Маску, чиї чисті активи збільшилися на 751% і перевищили $209 млрд. У документі наголошується, що останній досягнув успіху, у першу чергу, завдяки хорошим продажам електрокарів.

[ + – ] Рейтинг розбагатілих IT-підприємців

Як зазначає ATF, мільярдери розбагатіли завдяки зростанню акцій своїх компаній, вони не обкладаються податком, поки не будуть продані. У той же час, американські багатії користуються такими високими показниками, що можуть брати кредити за низькими ставками і не платити податки. Навіть у разі продажу цих акцій застосовується податкова ставка на приріст капіталу (близько 20%), що набагато менше за 37%, які доводиться виплачувати середньому класу. У середньому мільярдери виплачують федеральний прибутковий дохід у розмірі 8%.

Раніше писали, що Ілон Маск став найбагатшою людиною на планеті за версією Forbes. Його статки оцінили в $203 млрд. На другому місці опинився Джефф Безос з $197,7 млрд. Трійку лідерів замкнув глава бізнес-групи Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.