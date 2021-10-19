Американские миллиардеры стали богаче на $2 трлн, потому что весь мир перешел на "удаленку"

Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие богачи значительно увеличили свои капиталы, практически не выплачивая налоги, уверяют эксперты.

С начала пандемии крупнейшие бизнесмены из США заработали $2,1 трлн, пока миллиарды людей по всему миру теряли деньги и вынужденно переходили на удаленный режим работы.

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Об этом свидетельствует отчет Института политических исследований (IPS) и организации "Американцы за справедливое налогообложении" (ATF), опубликованный на сайте последней.

Согласно исследованию, с марта 2020 по октябрь 2021 года количество миллиардеров в США выросло с 614 до 745, а их состояние в среднем выросло на 70%. Среди самых доходных оказались IT-компании, которые только выиграли из-за глобальной цифровизации и массового перехода на "удаленку".

По подсчетам ATF,

основатель Microsoft Билл Гейтс заработал $34,4 млрд, а ее генеральный директор Стив Балмер — $44,2 млрд.

Состояние соучредителя и технического директора Oracle Ларри Эллисона увеличилось почти в два раза — c $59 млрд до $124,5 млрд.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин получили более $65 млрд прибыли поскольку их состояние за полтора года выросло с $50 млрд до $120 млрд и $116 млрд соответственно.

CEO Facebook Марк Цукерберг увеличил свой капитал на 114,9% даже после потери $7 млрд из-за недавнего сетевого сбоя — сейчас ему принадлежат около $117 млрд.

Создатель Amazon Джефф Безос за последний год также стал одним из лидеров по наращиванию капитала, заработав почти $80 млрд, а его бывшая жена Маккензи Скотт — $19,5 млрд.

В рейтинге экс-чета уступила основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, чьи чистые активы увеличились на 751% и превысили $209 млрд. В документе отмечается, что последний добился успеха, в первую очередь, благодаря хорошим продажам электрокаров.

[ + – ] Рейтинг разбогатевших IT-предпринимателей

Как отмечает ATF, миллиардеры разбогатели благодаря росту акций своих компаний, они не облагаются налогом, пока не будут проданы. В то же время, американские богачи пользуются столь высокими показателями, что могут брать кредиты по низким ставкам и не платить налоги. Даже в случае продажи этих акций применяется налоговая ставка на прирост капитала (около 20%), что намного меньше 37%, которые приходится выплачивать среднему классу. В среднем миллиардеры выплачивают федеральный подоходный доход в размере 8%.

Ранее писали, что Илон Маск стал самым богатым человеком на планете по версии Forbes. Его состояние оценили в $203 млрд. На втором месте оказался Джефф Безос со $197,7 млрд. Тройку лидеров замкнул глава бизнес-группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.