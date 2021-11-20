Хуже "Дельты". В Украине зафиксирован более опасный штамм коронавируса

Новый штамм "Дельты" может оказаться наиболее заразным из всех выявленных с начала пандемии коронавируса.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Одесской и Херсонской областях впервые в Украине зафиксировано появление нового варианта штамма "Дельта". Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров.

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Он подчеркнул, что о свойствах этого нового подтипа коронавируса мало что известно:

"Но ученые Института генетики Лондонского университета сообщили, что он, как минимум, на 10-15% заразнее, чем исходный вариант. По словам исследователей, этот штамм может составить конкуренцию предковому варианту "Дельта". Они не исключили, что эта разновидность может оказаться наиболее заразной из выявленных с начала пандемии".

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Гончаров добавил, что, по предположениям ученых, особенности мутации штамма "Дельта" скорее увеличат риск заражения, чем повлияют на тяжесть симптомов коронавируса.

Исследователи еще не дали названия новому штамму, и он пока фигурирует как "Дельта плюс".

По состоянию на 20 ноября в Украине зафиксировано 18 250 новых случаев заражения, причем среди них – 1463 ребенка. 664 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

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Напомним, заведующий отделением городской больницы №1 Черновцов Роман Курулюк рассказал, в чем главное коварство штамма "Дельта". По его словам, больные с этим штаммом, состояние которых улучшается, могут снова попасть в реанимационное отделение. Кроме того, он отметил, что возросло потребление кислорода пациентами с COVID-19.