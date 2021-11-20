Гірший за "Дельту". В Україні зафіксований більш небезпечний штам коронавірусу

Новий штам "Дельти" може виявитися найбільш заразним за всі виявлені з початку пандемії коронавірусу.

У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Одеській та Херсонській областях вперше в Україні зафіксовано появу нового варіанта штаму "Дельта". Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар на Одещині Віталій Гончаров.

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Він підкреслив, що про властивості цього нового підтипу коронавірусу мало відомо:

"Але вчені Інституту генетики Лондонського університету повідомили, що він, як мінімум, на 10-15% заразніший, ніж початковий варіант. За словами дослідників, цей штам може скласти конкуренцію предковому варіанту "Дельта". Вони не виключили, що цей різновид може виявитися найбільш заразним за усі виявлені з початку пандемії”.

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Гончаров додав, що, за припущеннями вчених, особливості мутації штаму "Дельта" швидше збільшать ризик зараження, ніж вплинуть на тяжкість симптомів коронавірусу.

Найковці ще не дали назви новому штаму, і він поки що фігурує як "Дельта плюс".

Станом на 20 листопада в Україні зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, причому серед них – 1463 дитини. 664 особи померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

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Нагадаємо, завідувач відділення міської лікарні №1 Чернівців Роман Курулюк розповів, у чому головна підступність штаму "Дельта". За його словами, пацієнти з цим штамом, стан яких покращується, можуть знову потрапити до реанімаційного відділення. Крім того, він зазначив, що зросло споживання кисню хворими на COVID-19.