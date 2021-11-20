ВООЗ б'є на сполох. У Європі до березня від COVID-19 може загинути ще півмільйона людей

На думку європейського представника ВООЗ, поширенню коронавірусу сприяють холодна погода, низькі темпи вакцинації та штам "Дельта".

Декілька європейських країн зіткнулися з новою хвилею коронавірусної інфекції, що супроводжується високою кількістю заражень, і через це кількість жертв Covid-19 до березня наступного року може скласти ще близько 500 тисяч, повідомив у бесіді з ВВС регіональний директор Всесвітньої Організації Охорони здоров'я Ханс Клюге.

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Така кількість нових смертей стане можливою, якщо зараз у Європі не вживуть термінових заходів щодо протидії поширенню коронавірусу.

За словами Клюге, новій хвилі Covid-19 сприяють одразу кілька факторів. Це зимовий сезон, недостатня вакцинація та регіональна перевага більш заразного штаму "Дельта". У зв'язку з цим він закликав прискорити темпи вакцинації, дотримуватись основних карантинних обмежень, а також впроваджувати нові методи лікування для боротьби зі зростанням кількості заражень.

"Covid-19 знову став причиною смертності номер один у нашому регіоні. Але ми знаємо, що потрібно робити, щоб боротися із хворобою", – наголосив представник ВООЗ у Європейському регіоні.

Повертаючись до теми вакцинації, Клюге зазначив, що обов'язкові щеплення варто розглядати лише як крайній засіб, а про користь вакцинації слід інформувати людей якнайактивніше. Він також наголосив, що ковідні паспорти, які викликали в Європі масові протести, – це "не обмеження свободи, а, скоріше, інструмент для збереження нашої індивідуальної свободи".

[ + – ] В Австрії та Нідерландах кількість нових заражень COVID-19 стрімко зростає. Фото: ВВС

Як відомо, влада Австрії вже заявила, що з лютого вакцинація в країні стане обов'язковою і юридично підкріпленою вимогою, оскільки рівень захворюваності, як і раніше, високий.

Багато інших європейських країн також запроваджують нові заходи у зв'язку зі зростанням кількості випадків. Однак далеко не всі громадяни ЄС готові підкорятися обмеженням. Так, у Роттердамі (Нідерланди) через нові заходи боротьби з коронавірусом спалахнули масові заворушення.

Тимчасом в Україні вже у восьми областях зафіксовано новий та небезпечніший штам "Дельта плюс". Нещодавно проведене серед українців опитування показало, що 40% з них вважають, що у поширенні коронавірусу ніхто не винен.

Натомість американський бізнесмен і мільярдер Білл Гейтс прогнозує, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже влітку наступного року.