Статистика коронавірусу на 22 листопада: 7464 нові випадки COVID-19, 2501 госпіталізація
Минулої доби в Україні одужало 10 540 хворих на COVID-19.
Минулої доби в Україні виявлено 7 464 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Діагноз COVID-19 поставили 579 дітям і 74 медпрацівникам. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.
Із діагнозом COVID-19 або підозрою госпіталізували 2501 людину, померло 326 пацієнтів.
Минулої доби в Україні:
- видужало — 10 540 осіб;
- летальні випадки — 326;
- госпіталізації — 2501.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані та не отримували жодної дози противірусної вакцини.
Минулої доби жителі України зробили 37 163 тести на COVID-19:
- методом ПЛР — 15 526;
- методом ІФА — 2604;
- експрес-тести на антиген — 19 033.
Найбільше підтверджених нових випадків COVID-19 виявлено в таких регіонах:
- Київ – 358 випадків;
- Вінницька область — 384;
- Волинська область – 340;
- Дніпропетровська область — 864.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 340 407 осіб;
- видужало — 2 773 490 осіб;
- летальні випадки — 81 598;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 557 638.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 29 382 особи;
- 2 дозою — 70 444 особи;
- усього — 99 826 осіб.
Протягом доби використовувалися такі вакцини:
- CoronaVac — 34 006 вакцинацій;
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer) — 51 365 вакцинацій;
- AstraZeneca — 9369 вакцинацій;
- Moderna – 5086 вакцинацій.
Вакцинацію проводили: 529 мобільних бригад на 2795 пунктах вакцинації та в 470 центрах вакцинації.
Із початку кампанії вакцинації населення країни вже вакциновано 12 835 128 жителів, одну дозу вакцини отримали 12 835 126 осіб, повністю вакциновано (дві дози) — 9 834 309. Загалом уже зроблено 22 669 435 щеплень.
Нагадаємо, ВООЗ попередила: до березня наступного року на території Європи від COVID-19 може померти ще пів мільйона людей. Холодна погода, низькі темпи вакцинації та новий штам – усе це фактори, що сприяють поширенню захворювання.
Раніше Фокус повідомляв, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку. Згідно з заявою одного з розробників вакцини BioNTech/Pfizer, вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, можливо, знадобиться щороку — для кращого захисту та щоб уникнути подальших спалахів захворювання. Так вважає Угур Шахін, гендиректор BioNTech — німецької фамрмацевтичної компанії, яка спільно з Pfizer розробила вакцину проти коронавірусу.