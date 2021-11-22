Статистика коронавірусу на 22 листопада: 7464 нові випадки COVID-19, 2501 госпіталізація

Минулої доби в Україні одужало 10 540 хворих на COVID-19.

Минулої доби в Україні виявлено 7 464 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Діагноз COVID-19 поставили 579 дітям і 74 медпрацівникам. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

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Із діагнозом COVID-19 або підозрою госпіталізували 2501 людину, померло 326 пацієнтів.

Минулої доби в Україні:

видужало — 10 540 осіб;

летальні випадки — 326;

госпіталізації — 2501.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані та не отримували жодної дози противірусної вакцини.

Минулої доби жителі України зробили 37 163 тести на COVID-19:

методом ПЛР — 15 526;

методом ІФА — 2604;

експрес-тести на антиген — 19 033.

Найбільше підтверджених нових випадків COVID-19 виявлено в таких регіонах:

Київ – 358 випадків;

Вінницька область — 384;

Волинська область – 340;

Дніпропетровська область — 864.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 340 407 осіб;

видужало — 2 773 490 осіб;

летальні випадки — 81 598;

зроблено ПЛР-тестів — 15 557 638.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 29 382 особи;

2 дозою — 70 444 особи;

усього — 99 826 осіб.

Протягом доби використовувалися такі вакцини:

CoronaVac — 34 006 вакцинацій;

Comirnaty (BioNTech/Pfizer) — 51 365 вакцинацій;

AstraZeneca — 9369 вакцинацій;

Moderna – 5086 вакцинацій.

Вакцинацію проводили: 529 мобільних бригад на 2795 пунктах вакцинації та в 470 центрах вакцинації.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 21 листопада

Із початку кампанії вакцинації населення країни вже вакциновано 12 835 128 жителів, одну дозу вакцини отримали 12 835 126 осіб, повністю вакциновано (дві дози) — 9 834 309. Загалом уже зроблено 22 669 435 щеплень.

Нагадаємо, ВООЗ попередила: до березня наступного року на території Європи від COVID-19 може померти ще пів мільйона людей. Холодна погода, низькі темпи вакцинації та новий штам – усе це фактори, що сприяють поширенню захворювання.

Раніше Фокус повідомляв, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку. Згідно з заявою одного з розробників вакцини BioNTech/Pfizer, вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, можливо, знадобиться щороку — для кращого захисту та щоб уникнути подальших спалахів захворювання. Так вважає Угур Шахін, гендиректор BioNTech — німецької фамрмацевтичної компанії, яка спільно з Pfizer розробила вакцину проти коронавірусу.