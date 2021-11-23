В Киеве найден мертвым экс-судья Соломенского райсуда Зинченко

По информации журналистов, мужчину застрелили в его собственной квартире на Подоле. В день происшествия он планировал заключение сделки, которая должна была принести ему крупную сумму денег.

В Киеве найден мертвым бывший судья Соломенского районного суда столицы Сергей Зинченко. Об этом в своем Facebook сообщила его адвокат Лариса Криворучко. По словам юриста, судья был застрелен.

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[ + – ] Пост адвоката судьи Ларисы Криворучко

В комментарии изданию "Украинские новости" представители полиции подтвердили информацию о смерти Зинченко. По данным правоохранителей, инцидент произошел в четверг, 18 ноября, на улице Лукьяновской.

Как утверждает источник портала "Судебный репортер", Зинченко был застрелен в его собственной квартире. Изначально уголовное производство касательно инцидента было зарегистрировано по статье о самоубийстве.

"Первичные данные указаны: двери квартиры были закрыты и труп находился внутри. Однако данные обстоятельства не соответствуют действительности. Прибывшая на место полиция зафиксировала открытую дверь квартиры и труп экс-судьи Зинченко С.В. На месте были наши люди, дверь была открыта, самоубийства там никакого не было", — заявил собеседник издания, добавив, что супруги и сына мужчины в момент происшествия дома не было.

Также источник сообщил, что в день убийства Зинченко планировал заключить "крупное деловое соглашение", согласно которому он должен был получить крупную сумму денег. По прибытии на месте происшествия правоохранители не обнаружили в квартире ни денег, ни ценных вещей.

"Позже оказалось, что квартира переписана на неизвестного третьего человека. Достоверность того, что Сергей Владимирович сам отчуждал собственную квартиру, принадлежащую его малолетнему ребенку, постороннему лицу — 0,001%", — добавил источник.

По его словам, у Зинченко накануне смерти было хорошее настроение, он планировал ряд встреч и проектов.

Что известно о бывшем судье Зинченко

"Судебный репортер" также сообщил, что экс-судья фигурировал в производстве о завладении по поддельным документам квартирами в Киеве, принадлежавших уже умершим людям. В 2018 году Зинченко сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подделке документов.

На следующий день после инцидента, в пятницу, 19 ноября, в Шевченковском суде Киева должно было пройти заседание по этому производству, однако оно не состоялось из-за неявки подозреваемого, говорится в публикации.

По данным "Украинской правды", в январе 2017 года судья Зинченко был задержан во время получения взятки в размере 22 тысяч долларов. Эти деньги должны были быть переданы чиновникам Минюста при содействии в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге у банка.

Напомним, ранее в этом году в селе Погреба Киевской области был обнаружен труп судьи Печерского райсуда столицы Виталия Писанца, который вел производство об убийстве журналиста Павла Шеремета. Согласно одной из версий, у судьи мог оторваться тромб.