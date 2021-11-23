У Києві знайдено мертвим екссуддю Солом'янського райсуду Зінченка

За інформацією журналістів, чоловіка застрелили у його власній квартирі на Подолі. У день пригоди він планував укладання угоди, яка мала принести йому велику суму грошей.

У Києві знайдено мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду столиці Сергія Зінченка. Про це у своєму Facebook повідомила його адвокатка Лариса Криворучко. За словами юристки, суддю було застрелено.

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[ + – ] Допис адвокатки судді Лариси Криворучко

У коментарі виданню "Українські новини" представники поліції підтвердили інформацію про смерть Зінченка. За даними правоохоронців, інцидент стався у четвер, 18 листопада, на вулиці Лук'янівській.

Як стверджує джерело порталу "Судовий репортер", Зінченка було застрелено у його власній квартирі. Спочатку кримінальне провадження щодо інциденту було зареєстроване за статтею про самогубство.

"Первинні дані вказані: двері квартири були зачинені й труп знаходився всередині. Однак дані обставини не відповідають дійсності. Поліція, яка прибула на місце, зафіксувала відчинені двері квартири і труп екссудді Зінченка С. В. На місці були наші люди, двері були відчинені, самогубства там ніякого не було", — заявив співрозмовник видання, додавши, що дружини та сина чоловіка в момент події вдома не було.

Також джерело повідомило, що в день вбивства Зінченко планував укласти "велику ділову угоду", згідно з якою він мав отримати велику суму грошей. Після прибуття на місці події правоохоронці не виявили у квартирі ні грошей, ні цінних речей.

"Пізніше з'ясувалося, що квартиру переписано на невідому третю людину. Достовірність того, що Сергій Володимирович сам відчужував власну квартиру, що належить її малолітній дитині, сторонній особі — 0,001%", — додало джерело.

За його словами, в Зінченка напередодні смерті був гарний настрій, він планував низку зустрічей і проєктів.

Що відомо про колишнього суддю Зінченка

"Судовий репортер" також повідомив, що екссуддя фігурував у провадженні про заволодіння за підробленими документами квартирами в Києві, які належали померлим людям. У 2018 році Зінченку повідомили про підозру в замаху на шахрайство та пособництво у підробці документів.

Наступного дня після інциденту, у п'ятницю, 19 листопада, у Шевченківському суді Києва мало пройти засідання з цього провадження, проте воно не відбулося через неявку підозрюваного, йдеться у публікації.

За даними "Української правди", у січні 2017 року суддя Зінченка було затримано під час отримання хабара у розмірі 22 тисячі доларів. Ці гроші мали бути передані чиновникам Мін'юсту за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі в банку.

Нагадаємо, раніше цьогоріч у селі Погреби Київської області було знайдено труп судді Печерського райсуду столиці Віталія Писанця, який провадив провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета. Згідно з однією з версій, у судді міг відірватися тромб.