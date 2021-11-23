Коронавирус не в лидерах: Госстат назвал основные причины смерти украинцев в 2021-м

Главными причинами смерти украинцев в этом году стали проблемы с системой кровообращения, заболевания сердца и рак. Еще почти 21 тысяча человек умерла от "внешних" причин.

Госслужба статистики Украины опубликовала данные о количестве умерших в стране за первые три квартала нынешнего года. Всего, по данным Госстата, умерли 487 855 человек, а в сентябре – 48 425, то есть на сентябрь приходится почти 10% смертей. Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики Украины.

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По состоянию на сентябрь 2021 года, коронавирусная инфекция унесла жизни 40 014 граждан Украины. Только в сентябре ее жертвами стали 2 937 человек.

Согласно официальным данным, в списке самых распространенных причин смерти в Украине COVID-19 занимает четвертую строчку.

Главной же причиной остаются болезни, связанные с системой кровообращения, от которых с начала года умерли 306 127 жителей страны. От ишемической болезни сердца, в частности, умерли 213 278 человек, а от инсульта – 59 270.

Следующей в списке причин смерти идет рак, жертвами которого в Украине с начала года стали 55 352 человека.

От заболеваний пищеварительной системы умерли 18 093 человека, а от заболеваний органов дыхания — 15 364 (в том числе и от таких вирусных инфекций, как грипп и пневмония – 11 698 человек).

Согласно статистике Госстата за упомянутый отчетный период, инфекционные и паразитарные болезни унесли жизни 4 648 человек. Так, от туберкулеза умерли 2 090 жителей Украины, а от СПИДа — 1 712.

Более того, 20 816 украинцев умерли по причинам, которые относят к категории "внешних". В их числе 2 571 смерть в результате несчастных случаев на дорогах, 1 344 человек — утонули, 866 — погибли в пожарах, 1148 — случайно отравились (без учета случаев алкогольного отравления), спиртными же напитками с января по сентябрь 2021 года отравились 1 281 человек, жертвами самоубийств стали 4 584, а умышленно убитыми были 949.

Ранее Фокус сообщал, что госпитализаций больных коронавирусной инфекцией за минувшую неделю стало заметно меньше. Но все же прошлые сутки в Украине медики насчитали 12 729 новых случаев заболевания COVID-19.