Коронавірус не в лідерах: Держстат назвав основні причини смерті українців у 2021-му

Головними причинами смерті українців цього року стали проблеми із системою кровообігу, захворювання серця та рак. Ще майже 21 тисяча людей померла від "зовнішніх" причин.

Держслужба статистики України опублікувала дані про кількість померлих у країні за перші ІІІ квартали цього року. Загалом, за даними Держстату, померли 487 855 осіб, а у вересні — 48 425, тобто на вересень припадає майже 10% смертей. Про це повідомляється у звіті Державної служби статистики України.

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Станом на вересень 2021 року коронавірусна інфекція забрала життя 40 014 громадян України. Лише у вересні її жертвами стали 2 937 осіб.

Згідно з офіційними даними, у списку найпоширеніших причин смерті в Україні COVID-19 посідає четвертий рядок.

Головною ж причиною залишаються хвороби, пов'язані із системою кровообігу, від яких із початку року померло 306 127 жителів країни. Від ішемічної хвороби серця, зокрема, померли 213 278 осіб, а від інсульту — 59 270 осіб.

Наступною у списку причин смерті йде рак, жертвами якого в Україні з початку року стали 55 352 особи.

Від захворювань травної системи померли 18 093 особи, а від захворювань органів дихання — 15 364 (зокрема й від таких вірусних інфекцій, як грип і пневмонія — 11 698 осіб).

Згідно зі статистикою Держстату за згаданий звітний період, інфекційні та паразитарні хвороби забрали життя 4 648 осіб. Так, від туберкульозу померли 2 090 жителів України, а від СНІДу — 1 712.

Більше того, 20 816 українців померли через причини, які належать до категорії "зовнішніх". Зокрема 2 571 смерть внаслідок нещасних випадків на дорогах, 1 344 осіб — потонули, 866 — загинули в пожежах, 1 148 — випадково отруїлися (не враховуючи випадків алкогольного отруєння), спиртними ж напоями із січня по вересень 2021 року, жертвами самогубств стали 4 584, а навмисне вбитими були 949.

Раніше Фокус повідомляв, що госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію за минулий тиждень стало помітно менше. Проте минулої доби в Україні медики нарахували 12 729 нових випадків захворювання на COVID-19.