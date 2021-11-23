Статистика коронавірусу на 23 листопада: 12 729 нових випадків COVID-19, 2055 госпіталізацій
Кількість госпіталізацій за тиждень почала відчутно знижуватися.
Минулої доби в Україні виявили 12 729 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1058 дітей і 231 медпрацівника. Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.
Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2055 осіб, 720 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 12 729 осіб;
- видужало — 23 107 осіб;
- летальні випадки — 720;
- госпіталізовано – 2055 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 17 листопада — 4468;
- 18 листопада — 3907;
- 19 листопада — 3637;
- 20 листопада — 3594;
- 21 листопада — 4048;
- 22 листопада — 2501;
- 23 листопада — 2055.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби українці зробили 85 820 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 38 099;
- методом ІФА — 9034;
- експрес-тести на антиген — 38 687.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- м. Київ — 1631;
- Дніпропетровська область. — 1310;
- Полтавська обл. — 1141;
- Донецька обл. — 929;
- Запорізька обл. — 847.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало — 2 796 597 осіб;
- летальні випадки — 82 318;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 595 737.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 79 207 осіб;
- 2 дозою — 191 463 осіб;
- усього — 191 051 людина.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 914 333 особи, а дві – 10 025 360. Усього зроблено 12 914 335 щеплень.
Нагадаємо, цього тижня червону зону карантину залишать Луганська та Львівська область. У цих областях уже третій тиждень спостерігається зниження захворюваності та госпіталізації через коронавірус.
Тим часом Угур Шахін, гендиректор BioNTech, заявив, що вакцинуватися від COVID-19 доведеться щороку.