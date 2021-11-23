Статистика коронавірусу на 23 листопада: 12 729 нових випадків COVID-19, 2055 госпіталізацій

Кількість госпіталізацій за тиждень почала відчутно знижуватися.

Минулої доби в Україні виявили 12 729 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1058 дітей і 231 медпрацівника. Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

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Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2055 осіб, 720 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 12 729 осіб;

видужало — 23 107 осіб;

летальні випадки — 720;

госпіталізовано – 2055 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

17 листопада — 4468;

18 листопада — 3907;

19 листопада — 3637;

20 листопада — 3594;

21 листопада — 4048;

22 листопада — 2501;

23 листопада — 2055.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 85 820 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 38 099;

методом ІФА — 9034;

експрес-тести на антиген — 38 687.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

м. Київ — 1631;

Дніпропетровська область. — 1310;

Полтавська обл. — 1141;

Донецька обл. — 929;

Запорізька обл. — 847.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало — 2 796 597 осіб;

летальні випадки — 82 318;

зроблено ПЛР-тестів — 15 595 737.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 79 207 осіб;

2 дозою — 191 463 осіб;

усього — 191 051 людина.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 914 333 особи, а дві – 10 025 360. Усього зроблено 12 914 335 щеплень.

Нагадаємо, цього тижня червону зону карантину залишать Луганська та Львівська область. У цих областях уже третій тиждень спостерігається зниження захворюваності та госпіталізації через коронавірус.

Тим часом Угур Шахін, гендиректор BioNTech, заявив, що вакцинуватися від COVID-19 доведеться щороку.