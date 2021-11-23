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Статистика коронавірусу на 23 листопада: 12 729 нових випадків COVID-19, 2055 госпіталізацій

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коронавірус в Україні
Фото: УНІАН

Кількість госпіталізацій за тиждень почала відчутно знижуватися.

Минулої доби в Україні виявили 12 729 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1058 дітей і 231 медпрацівника. Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2055 осіб, 720 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 12 729 осіб;
  • видужало — 23 107 осіб;
  • летальні випадки — 720;
  • госпіталізовано – 2055 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 17 листопада — 4468;
  • 18 листопада — 3907;
  • 19 листопада — 3637;
  • 20 листопада — 3594;
  • 21 листопада — 4048;
  • 22 листопада — 2501;
  • 23 листопада — 2055.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 85 820 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 38 099;
  • методом ІФА — 9034;
  • експрес-тести на антиген — 38 687.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • м. Київ — 1631;
  • Дніпропетровська область. — 1310;
  • Полтавська обл. — 1141;
  • Донецька обл. — 929;
  • Запорізька обл. — 847.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло – 3 353 136 осіб;
  • одужало — 2 796 597 осіб;
  • летальні випадки — 82 318;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 595 737.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 79 207 осіб;
  • 2 дозою — 191 463 осіб;
  • усього — 191 051 людина.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 914 333 особи, а дві – 10 025 360. Усього зроблено 12 914 335 щеплень.

вакцинація від коронавірусу

Нагадаємо, цього тижня червону зону карантину залишать Луганська та Львівська область. У цих областях уже третій тиждень спостерігається зниження захворюваності та госпіталізації через коронавірус.

Тим часом Угур Шахін, гендиректор BioNTech, заявив, що вакцинуватися від COVID-19 доведеться щороку.