Вакцинуватись проти COVID-19 доведеться щороку, — гендиректор BioNTech

Засновник BioNTech розповів, що вакцина Comirnaty – спільна розробка BioNTech та Pfizer – забезпечує гарний захист на 9 місяців, але через 4 місяці її ефективність знижується.

Зважаючи на все, щоб краще захистити себе від наслідків коронавірусної інфекції й уникнути подальших спалахів захворювання, вакцинуватися проти COVID-19 потрібно буде щорічно. Про це повідомив Угур Шахін, гендиректор BioNTech — німецької компанії-розробника вакцини BioNTech/Pfizer.

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На думку Шахіна, надалі, можливо, доведеться проводити ревакцинації щороку — аналогічно до вакцинації проти звичайного грипу.

Засновник BioNTech уточнив, що вакцина Comirnaty, над якою спільно працювали компанії BioNTech і Pfizer, забезпечує гарний захист на 9 місяців, проте надалі — після четвертого місяця — її ефективність знижується.

"Дані нового дослідження показали, що вакцинація забезпечує дуже високий захист протягом перших дев'яти місяців, і у вакцинованих рідко розвиваються серйозні ускладнення, ризик госпіталізації низький", — пояснює гендиректор BioNTech.

Бустерна доза вакцини, за його словами, захищає від COVID-19, більше того, сприяє розірванню ланцюга передачі інфекції.

Шахін каже, що зараз BioNTech розширює обсяги виробництва та намагається покращити свою вакцину, щоб у майбутньому вона дозволяла протистояти вірусним мутаціям.

Раніше Фокус повідомляв, що в МОЗ розповіли про масштаби вакцинації проти коронавірусу в Україні. Лідерство серед вакцинованих регіонів зберігає Київ: більше половини населення столиці одержали щонайменше одну дозу противірусної вакцини.

За даними на 8 листопада, понад 25% жителів України вже повністю вакциновані, а 40% жителів країни вже мають як мінімум одну дозу вакцини.