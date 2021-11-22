Вакцинироваться против COVID-19 придется ежегодно, — гендиректор BioNTech

Основатель BioNTech рассказал, что вакцина Comirnaty — совместная разработка BioNTech и Pfizer — обеспечивает хорошую защиту на 9 месяцев, но через 4 месяца ее эффективность снижается.

Судя по всему, чтобы лучше защитить себя от последствий коронавирусной инфекции и избежать дальнейших вспышек заболевания, вакцинироваться против COVID-19 нужно будет ежегодно. Об этом сообщил Угур Шахин, гендиректор BioNTech — немецкой компании-разработчика вакцины BioNTech/Pfizer.

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По мнению Шахина, в дальнейшем, возможно, понадобится проводить ревакцинации каждый год — аналогично вакцинации против обычного гриппа.

Основатель BioNTech уточнил, что вакцина Comirnaty, над которой совместно трудились компании BioNTech и Pfizer, обеспечивает хорошую защиту на 9 месяцев, однако в дальнейшем — по прошествии четвертого месяца — ее эффективность снижается.

"Данные нового исследования показали, что вакцинация обеспечивает очень высокую защиту в течение первых девяти месяцев, и у вакцинированных редко развиваются серьезные осложнения, риск госпитализации низкий", — объясняет гендиректор BioNTech.

Бустерная доза вакцины, с его слов, защищает от COVID-19, более того, способствует тому, чтобы разорвать цепи передачи инфекции.

Шахин говорит, что сейчас BioNTech расширяет объемы производства и пытается улучшить свою вакцину, чтобы в будущем она позволяла противостоять вирусным мутациям.

Ранее Фокус сообщал, что в Минздраве рассказали о масштабах вакцинации против коронавируса в Украине. Лидерство среди вакцинированных регионов сохраняет Киев: больше половины населения столицы получили по меньшей мере одну дозу противовирусной вакцины.

По данным на 8 ноября, более 25% жителей Украины уже полностью вакцинированы, а у 40% жителей страны уже есть как минимум одна доза вакцины.