В Минздраве озвучили масштабы вакцинации от COVID-19 в Украине

Лидером по вакцинации стал Киев, где более половины населения получили одну дозу антиковидного препарата.

Более четверти украинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса по состоянию на 8 ноября. Одну дозу прививки получили уже около 40% населения страны, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

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Если говорить о конкретном процентном соотношении, 36,7% человек со всех регионов получили одну дозу антиковидной вакцины, а 25,6% украинцев привились дважды.

В лидерах по вакцинации находится Киев — около 60% жителей столицы получили одну дозу препарата от COVID-19 и почти 46% завершили курс прививок.

Самая низкая активность по вакцинации на этой неделе зафиксирована в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.

Отметим, что в Украине определили ряд профессий, представители которых должны обязательно сделать прививку от COVID-19. Это касается работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также представителей сферы образования. Виктор Ляшко заявлял, что этот список расширят.

Уже с 8 ноября представителей перечисленных профессий начали отстранять от работы за отказ прививаться. Сотрудников будут увольнять без сохранения заработной платы, пособие по больничному выплачиваться также не будет, если дни недееспособности по болезни совпадают с днями отстранения.

Также в Минздраве пояснили антивакцинаторам, почему правоохранители имеют право требовать документы о получении прививки. Так, в ведомстве подчеркнули, что сведения о вакцинации не являются такими, которые входят в понятие медицинской тайны.