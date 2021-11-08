У МОЗ озвучили масштаби вакцинації від COVID-19 в Україні

Лідером із вакцинації став Київ, де більше половини населення отримали одну дозу антиковідного препарату.

Понад чверть українців пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу станом на 8 листопада. Одну дозу щеплення отримало вже близько 40% населення країни, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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Якщо говорити про конкретне відсоткове співвідношення, 36,7% людей з усіх регіонів отримали одну дозу антикоподібної вакцини, а 25,6% українців щепилися двічі.

Лідером із вакцинації є Київ — близько 60% жителів столиці отримали одну дозу препарату від COVID-19 і майже 46% завершили курс щеплень.

Найнижчу активність щодо вакцинації цього тижня зафіксовано у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

Зазначимо, що в Україні визначили низку професій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення від COVID-19. Це стосується працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та їх територіальних органів та представників сфери освіти. Віктор Ляшко заявляв, що цей перелік розширять.

Вже з 8 листопада представників перерахованих професій почали усувати від роботи за відмову щеплюватися. Співробітників звільнятимуть без збереження заробітної плати, допомога по лікарняному виплачуватиметься також не буде, якщо дні недієздатності через хворобу збігаються з днями усунення.

Також у МОЗ пояснили антивакцинаторам, чому правоохоронці мають право вимагати документи про отримання щеплення. Так, у відомстві наголосили, що відомості про вакцинацію не є такими, що входять до поняття медичної таємниці.