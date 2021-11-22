Дві області України залишають "червону" зону карантину, — Ляшко

Держкомісія з питань ТЕБ та НС, стверджує голова МОЗ, ухвалить рішення про послаблення обмежень у регіонах вже цього тижня.

Цього тижня державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалить рішення про виключення Луганської та Львівської областей із "червоної" зони карантину. Про це під час брифінгу в понеділок, 22 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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За його словами, вже третій тиждень поспіль спостерігається зменшення кількості випадків COVID-19 та кількості госпіталізованих із цією хворобою.

"Щодо карантинних індикаторів, Луганська та Львівська область виходять із "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Тому цього тижня ми ініціюватимемо засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС", — сказав міністр.

[ + – ] Ляшко про ослаблення карантину у двох областях

Ляшко додав, що середній час перебування регіонів у "червоній" зоні карантину залишився на тому ж рівні, що і під час весняної хвилі коронавірусу, і становить 30-35 днів.

"Україні вдалося пройти пік захворюваності під час найтяжчої хвилі без запровадження загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися рано. (…) Європа "спалахнула" по другому колу. Тому ризик повторного спалаху все ще високий", — попередив голова МОЗ.

Міністр також нагадав, що наразі очолюване ним відомство готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Згідно з ними, заклади, розташовані в регіонах "жовтої" зони епідемічної небезпеки, зможуть продовжити роботу лише за умови проходження повного курсу вакцинації всіма співробітниками та відвідувачами.

Нагадаємо, наразі в "жовтій" зоні Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області, у "помаранчевій" — Полтавська та Харківська, решта 19 регіонів України перебувають на "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін припустив, що Новий рік регіони зможуть провести без обмежень "червоної" зони.