Две области Украины покидают "красную" зону карантина, — Ляшко

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, утверждает глава Минздрава, примет решение об ослаблении ограничений в регионах уже на этой неделе.

На этой неделе государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение об исключении Луганской и Львовской областей из "красной" зоны карантина. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, уже третью неделю подряд наблюдается уменьшение числа случаев COVID-19 и количества госпитализированных с этой болезнью.

"По карантинным индикаторам, Луганская и Львовская область выходят из "красного" уровня эпидемиологической опасности. Поэтому на этой неделе мы будем инициировать заседания государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", — сказал министр.

[ + – ] Ляшко об ослаблении карантина в двух областях

Ляшко добавил, что среднее время пребывание регионов в "красной" зоне карантина осталось на том же уровне, что и во время весенней волны коронавируса, и составляет 30-35 дней.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости во время самой тяжелой волны без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться рано. (…) Европа "вспыхнула" по второму кругу. Поэтому риск повторной вспышки все еще высокий", — предупредил глава Минздрава.

Министр также напомнил, что на данный момент возглавляемое им ведомство готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Согласно им, заведения, расположенные в регионах "желтой" зоны эпидемической опасности, смогут продолжить работу только при условии прохождения полного курса вакцинации всеми сотрудниками и посетителями.

Напомним, на данный момент в "желтой" зоне находятся Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области, в "оранжевой" — Полтавская и Харьковская, остальные 19 регионов Украины пребывают на "красном" уровне эпидемической опасности.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин допустил, что Новый год регионы смогут провести без ограничений "красной" зоны.