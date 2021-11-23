Статистика коронавируса на 23 ноября: 12 729 новых случаев COVID-19, 2055 госпитализаций
Количество госпитализаций за неделю начало ощутимо снижаться.
За минувшие сутки в Украине выявили 12 729 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1058 детей и 231 медработника. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2055 человек, 720 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 12 729 человек;
- выздоровело — 23 107 человек;
- летальные случаи — 720;
- госпитализировано — 2055 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 17 ноября — 4468;
- 18 ноября — 3907;
- 19 ноября — 3637;
- 20 ноября — 3594;
- 21 ноября — 4048;
- 22 ноября — 2501;
- 23 ноября — 2055.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток украинцы сделали 85 820 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 38 099;
- методом ИФА — 9 034;
- экспресс-тесты на антиген — 38 687.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- г. Киев — 1631;
- Днепропетровская обл. — 1310;
- Полтавская обл. — 1141;
- Донецкая обл. — 929;
- Запорожская обл. — 847.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- выздоровело — 2 796 597 человек;
- летальные случаи — 82 318;
- сделано ПЦР-тестов — 15 595 737.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 79 207 человек;
- 2 дозой — 191 463 человек;
- всего — 191 051 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 914 333 человека, а две — 10 025 360. Всего сделано 12 914 335 прививки.
Напомним, на этой неделе красную зону карантина покинут Луганская и Львовская область. В этих областях уже третью неделю наблюдается снижение заболеваемости и госпитализации из-за коронавируса.
Тем временем, Угур Шахин, гендиректор BioNTech, заявил, что вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно.