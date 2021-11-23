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Статистика коронавируса на 23 ноября: 12 729 новых случаев COVID-19, 2055 госпитализаций

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коронавирус в украине
Фото: УНИАН

Количество госпитализаций за неделю начало ощутимо снижаться.

За минувшие сутки в Украине выявили 12 729 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1058 детей и 231 медработника. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2055 человек, 720 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 12 729 человек;
  • выздоровело — 23 107 человек;
  • летальные случаи — 720;
  • госпитализировано — 2055 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 17 ноября — 4468;
  • 18 ноября — 3907;
  • 19 ноября — 3637;
  • 20 ноября — 3594;
  • 21 ноября — 4048;
  • 22 ноября — 2501;
  • 23 ноября — 2055.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 85 820 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 38 099;
  • методом ИФА — 9 034;
  • экспресс-тесты на антиген — 38 687.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • г. Киев — 1631;
  • Днепропетровская обл. — 1310;
  • Полтавская обл. — 1141;
  • Донецкая обл. — 929;
  • Запорожская обл. — 847.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело – 3 353 136 человек;
  • выздоровело — 2 796 597 человек;
  • летальные случаи — 82 318;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 595 737.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 79 207 человек;
  • 2 дозой — 191 463 человек;
  • всего — 191 051 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 914 333 человека, а две — 10 025 360. Всего сделано 12 914 335 прививки.

вакцинация от коронавируса

Напомним, на этой неделе красную зону карантина покинут Луганская и Львовская область. В этих областях уже третью неделю наблюдается снижение заболеваемости и госпитализации из-за коронавируса.

Тем временем, Угур Шахин, гендиректор BioNTech, заявил, что вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно.