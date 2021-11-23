Статистика коронавируса на 23 ноября: 12 729 новых случаев COVID-19, 2055 госпитализаций

Количество госпитализаций за неделю начало ощутимо снижаться.

За минувшие сутки в Украине выявили 12 729 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1058 детей и 231 медработника. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2055 человек, 720 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 12 729 человек;

выздоровело — 23 107 человек;

летальные случаи — 720;

госпитализировано — 2055 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

17 ноября — 4468;

18 ноября — 3907;

19 ноября — 3637;

20 ноября — 3594;

21 ноября — 4048;

22 ноября — 2501;

23 ноября — 2055.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 85 820 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 38 099;

методом ИФА — 9 034;

экспресс-тесты на антиген — 38 687.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

г. Киев — 1631;

Днепропетровская обл. — 1310;

Полтавская обл. — 1141;

Донецкая обл. — 929;

Запорожская обл. — 847.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело – 3 353 136 человек;

выздоровело — 2 796 597 человек;

летальные случаи — 82 318;

сделано ПЦР-тестов — 15 595 737.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 79 207 человек;

2 дозой — 191 463 человек;

всего — 191 051 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 914 333 человека, а две — 10 025 360. Всего сделано 12 914 335 прививки.

Напомним, на этой неделе красную зону карантина покинут Луганская и Львовская область. В этих областях уже третью неделю наблюдается снижение заболеваемости и госпитализации из-за коронавируса.

Тем временем, Угур Шахин, гендиректор BioNTech, заявил, что вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно.