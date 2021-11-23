Снимала подруга: под Харьковом девушка нюхала порошок с младенцем на руках (видео)

Журналисты сообщают, что местные правоохранители изучили видеоматериал, опубликованные в соцсетях, и собираются через суд добиться лишения женщины родительских прав.

Жителей города Люботин, что в Харьковской области, возмутил выложенный в соцсетях видеоролик, на котором 18-летняя мать употребляет белый порошок, похожий на наркотическое вещество. При этом она держит на руках 5-месячного ребенка. Видео опубликовал телеграм-канал Новини.LIVE Kharkiv.

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Также журналисты утверждают, что местные правоохранители изучили видео и собираются лишить мать родительских прав. В своих комментариях большинство пользователей раскритиковали девушку и предложили свою помощь ребенку.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры Украины о том, что темпы распространения наркомании в нашей стране одни из самых высоких в мире. По словам Ирины Венедиктовой, примерно 20% от всех покупок наркотиков происходят через мессенджеры. По статистике, примерно 1,5 млн жителей Украины употребляют наркотические средства, и число новых пользователей запрещенных веществ постоянно растет. Ежегодно от хронических заболеваний, вызванных наркоманией, умирает порядка 120 тыс. украинцев