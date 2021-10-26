Темпы роста наркомании в Украине одни из наивысших в мире, — Венедиктова

Как утверждает генпрокурор, около 20% от общего объема наркотрафика припадает на мессенджеры.

Наркомания в Украине набирает обороты, а темпы ее развития оказались одними из наивысших в мире. Об этом заявила во время совместного совещания с правоохранителями генпрокурор Ирина Венедиктова, пишут Vesti.

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Как выяснилось, до 1,5 млн украинцев употребляют наркотики и количество только продолжает расти.

На совещании также обсудили смертность, которая связана с употреблением запрещенных веществ. Так, каждый год в Украине из-за наркотиков умирают около тысячи человек. Гораздо больше, примерно 120 тысяч граждан, умирают из-за болезней, связанных с хронической наркоманией.

По словам Венедиктовой, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета — это каждый пятый факт сбыта.

Известно, что за этот год полиция открыла около 25 тысяч уголовных производств в сфере оборота наркотических средств. Генпрокурор подчеркнула, что множество рекламы наркотиков через мессенджеры находятся прямо на заборах в крупных городах, что говорит о монополии этого канала продаж. Венедиктова отметила, что отследить такие сделки через анонимные мессенджеры практически невозможно.

Согласно информации, больше всего наркопреступлений зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Количество изъятых правоохранителями наркотиков в этом году гораздо снизилось, почти в пять раз по сравнению с прошлым годом — до 1 тысячи килограммов против 5 тысяч.

Как сообщалось, в Киеве задержали партию героина стоимостью в один миллиард гривен. Наркотик был поставлен из Ирана, в грузовике нашли более тысячи брекетов с порошком.

Кроме синтетических наркотиков популярностью в Украине пользуется и марихуана. Недавно правоохранители обнаружили в Сумской области плантацию конопли на сумму около трех миллионов.