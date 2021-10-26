Темпи зростання наркоманії в Україні одні з найвищих у світі, — Венедіктова

Як стверджує генпрокурорка, близько 20% загального обсягу наркотрафіку припадає на месенджери.

Наркоманія в Україні набирає обертів, а темпи її розвитку виявилися одними з найвищих у світі. Про це заявила під час спільної наради із правоохоронцями генпрокурорка Ірина Венедіктова, пишуть Vesti.

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Як з'ясувалося, до 1,5 млн. українців вживають наркотики, і кількість тільки продовжує зростати.

На нараді також обговорили смертність, пов'язану зі вживанням заборонених речовин. Так, щороку в Україні через наркотики вмирають близько тисячі людей. Набагато більше, приблизно 120 тисяч громадян, помирають через хвороби, пов'язані з хронічною наркоманією.

За словами Венедіктової, близько 20% обсягів наркотиків в Україні розповсюджують за допомогою інтернету – це кожний п'ятий факт збуту.

Відомо, що за цей рік поліція відкрила близько 25 тисяч кримінальних проваджень у сфері обігу наркотичних засобів. Генпрокурорка наголосила, що безліч реклами наркотиків через месенджери розташовуані прямо на парканах у великих містах, що говорить про монополію цього каналу продажу. Венедиктова зазначила, що відстежити такі операції через анонімні месенджери практично неможливо.

Згідно з інформацією, найбільше наркозлочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, а також у Києві.

Кількість вилучених правоохоронцями наркотиків цього року значно знизилася, майже вп'ятеро порівняно з минулим — до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч.

Як повідомлялося, у Києві затримали партію героїну вартістю один мільярд гривень. Наркотик був поставлений з Ірану, у вантажівці знайшли понад тисячу брекетів із порошком.

Крім синтетичних наркотиків, популярністю в Україні користується і марихуана. Нещодавно правоохоронці виявили на Сумщині плантацію конопель на суму близько трьох мільйонів.