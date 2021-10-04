У Сумській області поліцейські знайшли плантацію конопель на суму майже три мільйони

Правоохоронці затримали на гарячому збирачів марихуани.

У Сумській області правоохоронці знайшли плантацію конопель на суму майже три мільйони гривень за вартістю "чорного ринку". Також затримали групу осіб, яка збирала нарковмісні рослини, повідомляє пресцентр Нацполіції.

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Поле з марихуаною знайшли у Лебединському районі, воно було заховане в заростях у важкодоступному місці. Як з'ясувалося, поліцейські вже кілька місяців стежили за зловмисниками, які вирощували нарковмісні рослини. Вдалося затримати трьох осіб прямо на плантації, хоча причетних до наркобізнесу виявилося вдвічі більше. У підозрюваних під час обшуку вилучили майже 15 кг готової до вживання трави, яка вирушила на експертизу разом із вилученими рослинами конопель.

Організував злочинну діяльність 58-річний сумчанин. З ним працювали ще шість осіб віком від 40 до 52 років.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування конопель) КК України.

Також у діях зловмисників знайшли ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Нагадаємо, в Миколаївській області правоохоронці знайшли теплиці з канабісом, які належали раніше судимому за розбій чоловікові. Тоді вилучили майже 60 кг готової до вживання марихуани і 400 рослин залишків конопель.

Також Фокус писав про затримання жителя Київської області, який в лабораторних умовах вирощував, виготовляв і зберігав марихуану. Під час обшуків у нього знайшли 440 кущів конопель і майже 3 кг готової для продажу наркотичної продукції.