57-летний киевлянин вырастил 440 кустов конопли

Правоохранители обнаружили и изъяли 440 кустов и около 3 кг готовой для продажи наркотической продукции.

Следователи Деснянского управления полиции задержали жителя Киевской области, который в лабораторных условиях выращивал, изготавливал и хранил наркотические растения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как сообщил заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, выводы проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые наркотики – конопля и каннабис:

"На территории фермерского хозяйства 57-летний мужчина установил теплицу, в которой мы обнаружили и изъяли 440 кустов конопли. Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого мы изъяли около трех килограммов готовой продукции наркотического средства "каннабис".

По его словам, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 млн гривен.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у полиции хранятся тонны наркотиков и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства.

Бывший преподаватель химии, профессор одного из ВУЗов Киева организовал в Киевской области группировку по изготовлению и сбыту наркотиков.