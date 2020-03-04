Аваков попросил депутатов помочь продать тонны каннабиса, героина и кокаина

Глава МВД в Верховной Раде отчитался о своей работе

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас у полиции хранятся тонны наркотиков и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства.

Об этом Аваков заявил во время выступления в Верховной Раде.

"В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас хранятся: каннабис – 2 тонны, героин – 1100 кг, кокаин –1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг и т.д. У меня просьба к народным депутатам – определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", – сообщил Аваков.

Кроме того, министр отчитался по поводу работы по ситуации с коронавирусом и обсервации в Новых Санжарах.

Наши граждане наконец начинают путешествие домой. Инцидент 20 февраля показал не только способность наших граждан подвергаться воздействию и провокациям, но и способность МВД действовать решительно. Во время столкновений не было ни одного потерпевшего среди гражданских. Пострадали 9 правоохранителей, один из них до сих пор в больнице с тяжелыми ранениями", –говорит Аваков.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары из-за лучшей охраны объекта, заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, на сегодняшний день не болен коронавирусом.