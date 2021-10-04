В Сумской области полицейские нашли плантацию конопли на сумму около трех миллионов

Правоохранители задержали на горячем собирателей марихуаны

В Сумской области правоохранители обнаружили плантацию конопли на сумму около трех миллионов гривен по стоимости "черного рынка". Также задержали группу лиц, которая собирала наркосодержащие растения, сообщает пресс-центр Нацполиции.

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Поле с марихуаной обнаружили в Лебединском районе, оно было спрятано в зарослях в труднодоступном месте. Как выяснилось, полицейские уже несколько месяцев следили за злоумышленниками, которые выращивали наркосодержащие растения. Удалось задержать трех человек прямо на плантации, хотя причастных к наркобизнесу оказалось вдвое больше. У подозреваемых во время обыска изъяли около 15 кг готовой к употреблению травы, которая отправилась на экспертизу вместе с изъятыми растениями конопли.

Организовал преступную деятельность 58-летний сумчанин. С ним работали еще шесть человек в возрасте от 40 до 52 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание конопли) УК Украины.

Также в действиях злоумышленников нашли признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, в Николаевской области правоохранители нашли теплицы с каннабисом, которые принадлежали ранее судимому за разбой мужчине. Тогда изъяли около 60 кг готовой к употреблению марихуаны и 400 растений остатков конопли.

Также Фокус писал о задержании жителя Киевской области, который в лабораторных условиях выращивал, изготавливал и хранил марихуану. Во время обысков у него нашли 440 кустов конопли и около 3 кг готовой для продажи наркотической продукции.