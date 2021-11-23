Знімала подруга: під Харковом дівчина нюхала порошок із немовлям на руках (відео)

Журналісти повідомляють, що місцеві правоохоронці вивчили відеоматеріал, опублікований у соцмережах, і збираються через суд домогтися позбавлення жінки батьківських прав.

Жителів міста Люботин, що на Харківщині, обурив викладений у соцмережах відеоролик, на якому 18-річна мати вживає білий порошок, схожий на наркотичну речовину. При цьому вона тримає на руках 5-місячну дитину. Відео опублікував телеграм-канал Новини. Live Kharkiv.

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Також журналісти стверджують, що місцеві правоохоронці вивчили відео та збираються позбавити матір батьківських прав. У своїх коментарях більшість користувачів розкритикували дівчину та запропонували свою допомогу дитині.

Раніше Фокус повідомляв із посиланням на заяву генеральної прокуратури України про те, що темпи поширення наркоманії в нашій країні одні з найвищих у світі. За словами Ірини Венедіктової, приблизно 20% усіх купівель наркотиків відбуваються через месенджери. За статистикою, приблизно 1,5 млн жителів України вживають наркотичні засоби, і кількість нових користувачів заборонених речовин постійно зростає. Щороку від хронічних захворювань, спричинених наркоманією, вмирає близько 120 тис. українців