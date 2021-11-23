"Не сдержалась": учительница с Волыни объяснила, почему подняла руку на школьника (видео)

Учительница Валентина Мельник извинилась перед школьником и его родителями, а те не стали писать заявление в полицию. Тем не менее правоохранители все-таки начала расследование.

Учительница из села Цмины Валентина Мельник объяснила, почему ударила девятиклассника на перемене. Об этом сообщает "Суспільне".

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Валентина Мельник 32 года преподает физику в школе села Цмины. По ее словам, это первый случай, когда ей приходится применять силу в отношении учащихся. Инцидент произошел 18 ноября. Во время перемены ее возмутило поведение школьника, и она резко отреагировала.

"Учащиеся спровоцировали меня к тому, что я не сдержалась и перешла грань", — объясняет педагог.

После выкриков школьника "выходи, давай выходи" в адрес учительницы, она схватила его за ухо и ударила рукой, когда тот повернул голову.

Видеозапись произошедшего попала в сеть, после чего учительница была вынуждена извиниться.

"Я зашла в класс и извинилась перед учениками. Собрались после того, как увидела это видео. Пришли родители. Они заявление в полицию не писали. Я извинилась перед родителями, я признала свою вину, что я не сдержалась", — объясняет Валентина Мельник.

Родители школьника не стали писать заявление на учительницу. "Зная своего ребенка, я не могу выдвигать претензии к учителю", — объяснил его отец, сказав, что принимает извинения.

В свою очередь, директор школы отметила, что такое поведение преподавателей не является нормой.

Полиция изучает обстоятельства инцидента, который расследуется как уголовное правонарушение по факту умышленного нанесения удара, в соответствии со статьей 126 УК Украины. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

"Были опрошены учительница и школьник, отец и бабушка, у них никаких претензий нет, писать заявление они отказались. Но все же на видео четко видно, что преподаватель нанесла удар", — заявили в пресс-службе местной полиции.

Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Сперва Мельник оттаскала ребенка за ухо, а потом ударила по голове. По словам источников журналистов, учительница не раз была замечена за рукоприкладством. Однако директор школы Людмила Лавренюк все отрицала.

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