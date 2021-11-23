Ударила по голове и оттаскала за ухо. Учительница физики на Волыни издевалась над учеником (видео)

Учительница физики Валентина Мельник не раз поднимала руку на школьников. На этот раз досталось ученику 9-го класса.

В селе Цмины Волынской области учительница физики Валентина Мельник наказала ученика 9-го класса. Сначала она оттаскала его за ухо, а потом ударила по голове, сообщил телеканал "Конкурент TV".

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Журналисты со ссылкой на очевидцев произошедшего говорят, что учительница не раз занималась рукоприкладством. Директор школы Людмила Лавренюк это отрицает.

На видео, которая снимала одноклассница парня через замочную скважину, видно как педагог ругает ученика и два раза бьет его по голове. В это время в классе присутствовала еще одна женщина, она не препятствовала воспитательной работе.

"Ученики к нам до этого не обращались. Мы вызвали родителей, учеников и учительницу. Валентина Мельник зашла и попросила прощение. Там произошла провокативная ситуация, сейчас вопрос расследуют", – сообщила Лавренюк.

По ее словам, в этом классе находилась школьная лаборатория, а дети постоянно стучали в двери и убегали.

"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться. Они постукают и убегают. Вот такая ситуация, учительница сорвалась… Выговор точно будет, Надо смотреть, как родители к этому отнесутся", – объяснила директор.

Местная полиция уже зарегистрировала этот инцидент, отмечается в сюжете.

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