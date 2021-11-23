Вдарила по голові та відтягла за вухо. Вчителька фізики на Волині знущалася з учня (відео)

Учителька фізики Валентина Мельник неодноразово піднімала руку на школярів. На цей раз дісталося учневі 9-го класу.

У селі Цміни Волинської області вчителька фізики Валентина Мельник покарала учня 9-го класу. Спершу вона відтягла його за вухо, а потім ударила по голові, повідомив телеканал "Конкурент TV".

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Журналісти з посиланням на очевидців події кажуть, що вчителька неодноразово займалася рукоприкладством. Директорка школи Людмила Лавренюк це заперечує.

На відео, яке знімала однокласниця хлопця через замкову щілину, видно як педагог лає учня та двічі б'є його по голові. У цей час у класі була ще одна жінка, вона не перешкоджала виховній роботі.

"Учні до нас щодо цього не зверталися. Ми викликали батьків, учнів і вчительку. Валентина Мельник зайшла та вибачилася. Там сталася провокативна ситуація, зараз питання розслідують", – повідомила Лавренюк.

За її словами, у цьому класі розташована шкільна лабораторія, а діти постійно стукали у двері та тікали.

"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися. Вони постукають і тікають. Ось така ситуація, вчителька зірвалася... Догана точно буде, треба дивитися, як батьки до цього поставляться", – пояснила директорка.

Місцева поліція вже зареєструвала цей інцидент, зазначається в сюжеті.

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