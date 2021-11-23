"Не стрималася": вчителька з Волині пояснила, чому підняла руку на школяра (відео)

Учителька Валентина Мельник попросила вибаченні у школяра та його батьків, а ті не стали писати заяву в поліцію. Проте правоохоронці таки розпочали розслідування.

Учителька із села Цміни Валентина Мельник пояснила, чому вдарила дев'ятикласника на перерві. Про це повідомляє "Суспільне".

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Валентина Мельник 32 роки викладає фізику у школі села Цміни. За її словами, це перший випадок, коли їй доводиться застосовувати силу щодо учнів. Інцидент стався 18 листопада. Під час зміни її обурила поведінка школяра і вона різко відреагувала.

"Учні спровокували мене до того, що я не стрималася і перейшла межу", — пояснює педагогиня.

Після вигуків школяра "виходь, давай виходь" на адресу вчительки, вона схопила його за вухо і вдарила рукою, коли той повернув голову.

Відеозапис потрапив у мережу, після чого вчителька була змушена просити вибачення.

"Я зайшла до класу і попросила вибачення перед учнями. Зібралися після того, як побачила це відео. Прийшли батьки. Вони заяви в поліцію не писали. Я перепросила перед батьками, я визнала свою провину, що я не стрималася", — пояснює Валентина Мельник.

Батьки школяра не стали писати заяви на вчительку. "Знаючи свою дитину, я не можу висувати претензії до вчителя", — пояснив його батько, сказавши, що вибачає.

У свою чергу директорка школи зазначила, що така поведінка викладачів не є нормою.

Поліція вивчає обставини інциденту, який розслідується як кримінальне правопорушення за фактом навмисного завдання удару, відповідно до статті 126 КК України. Максимальне покарання – до п'яти років позбавлення волі.

"Було опитано вчительку і школяра, батька і бабусю, у них жодних претензій немає, писати заяву вони відмовилися. Але все ж таки на відео чітко видно, що викладачка завдала удару", — заявили в пресслужбі місцевої поліції.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо сьогодні. Спершу Мельник відтягла дитину за вухо, а потім ударила по голові. За словами джерел журналістів, вчителька неодноразово була помічена за рукоприкладством. Проте директорка школи Людмила Лавренюк усе заперечувала.

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