Киевская судья задекларировала дорогой дом в качестве "подарка", - Bihus (видео)

Согласно декларации, судья Татьяна Ильева купила себе Range Rover за 280 тыс. грн. А полтора миллиона гривен на ремонтные работы ей дала мать, торгующая пирожками на местном рынке.

Судья Печерского суда Киева Татьяна Ильева строит загородной дом, а в пользовании ее родственников дорогие автомобили, о чем, однако же, не упоминается в налоговых декларациях. Об этом сообщает Bihus Info.

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Авторы журналистского расследования установили, что в селе Хотяновка, неподалеку от Киева, у нее есть имение общей площадью 264 кв. м, а рядом строится еще один дом, размером поменьше. В декларации судьи отмечается, что строительство дома обошлось в 1,8 млн грн, что примерно равно стоимости двухкомнатной квартиры на окраине Киева. Однако официально этих денег у судьи не было. Когда уже шло строительство, она задекларировала вначале 1 млн грн., а затем — еще 1,5 млн как подарки от матери. Сообщается, что земля под дом, где проживает ее семья, тоже досталась в подарок — 24 сотки в Хотяновке, рыночная стоимость которых порядка 2,5 млн грн, Ильевой подарила тетя.

[ + – ] Дом судьи Ильевой

Вместе с тем, как установили журналисты, мать и тетя судьи проживают в городе Могилев-Подольский Винницкой области, где занимаются фермерством. Сообщается, что мама судьи продает пирожки на местном рынке.

Семья судьи владеет 50 тыс. га земли, которые отведены под фермерское хозяйство.

Еще у нее есть автомобиль премиум-класса. В начале этого месяца Ильева купила Range Rover, стоимость которого составляет более полумиллиона гривен. Но по декларации, она купила его за 280 тыс. грн. Это не единственная покупка автомобиля, которую Ильева сделала в этом году. У ее собственности также Mercedes G-класса и BMW X5.

[ + – ] Скриншот декларации судьи Ильевой

Дочь судьи ездит на Toyota Land Cruiser, стоимость которого не менее 1,5 млн грн. Когда покупалось авто, она была выпускницей вуза без задекларированных доходов.

[ + – ] Range Rover судьи

Ильева отказалась объяснить журналистам, как она заработала такие средства.

Напомним, что 20 октября сотрудники НАБУ проводили у Татьяны Ильевой обыски. В конце прошлого года по ее решению генпрокуратура забрала от НАБУ дело о миллионной взятке бывшему министру экологии Николаю Злочевскому.

Ранее Фокус сообщал, что депутат Илья Кива живет в коттедже под Киевом, о котором он не упомянул в своей декларации о доходах. Журналисты нашли дом площадью 420 кв. м по видео Вадима Рабиновича, которые тот снял во время обысков у своего коллеги по партии.