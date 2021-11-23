Київська суддя задекларувала дорогий будинок як "подарунок", — Bihus (відео)

Згідно з декларацією, суддя Тетяна Ільєва купила собі Range Rover за 280 тис. грн. А півтора мільйона гривень на ремонтні роботи їй дала мати, котра торгує пиріжками на місцевому ринку.

Суддя Печерського суду Києва Тетяна Ільєва будує заміський будинок, а у користуванні її родичів дорогі автомобілі, про що, однак, не згадується в податкових деклараціях. Про це повідомляє Bihus Info.

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Автори журналістського розслідування встановили, що в селі Хотянівка, неподалік Києва, вона має маєток загальною площею 264 кв. м, а поруч будується ще один будинок, розміром менший. У декларації судді зазначається, що будівництво будинку коштувало 1,8 млн грн, що приблизно дорівнює вартості двокімнатної квартири на околиці Києва. Проте офіційно цих грошей суддя не мала. Коли вже йшло будівництво, вона задекларувала спочатку 1 млн грн, а потім — ще 1,5 млн як подарунки від матері. Повідомляється, що земля під будинок, де проживає її сім'я, теж дісталася в подарунок — 24 сотки в Хотянівці, ринкова вартість яких близько 2,5 млн грн, Ільєвій подарувала тітка.

[ + – ] Будинок судді Ілльової

Водночас, як встановили журналісти, мати та тітка судді мешкають у місті Могилів-Подільський Вінницької області, де займаються фермерством. Повідомляється, що мати судді продає пиріжки на місцевому ринку.

Сім'я судді має 50 тис. га землі, які відведено під фермерське господарство.

Ще має автомобіль преміум-класу. На початку цього місяця Ільєва купила Range Rover, вартість якого становить понад пів мільйона гривень. Але за декларацією вона купила його за 280 тис. грн. Це не єдина покупка автомобіля, яку Ільєва зробила цього року. У її власності також Mercedes G-класу та BMW X5.

[ + – ] Скриншот декларації судді Ільєвої

Дочка судді їздить на Toyota Land Cruiser, вартість якого щонайменше 1,5 млн грн. Коли купувалося авто, вона була випускницею вишу без задекларованих доходів.

[ + – ] Range Rover судді

Ільєва відмовилася пояснити журналістам, як вона заробила такі кошти.

Нагадаємо, що 20 жовтня співробітники НАБУ проводили в Тетяни Ілльової обшуки. Наприкінці минулого року за її рішенням генпрокуратура забрала від НАБУ справу про мільйонний хабар колишньому міністру екології Миколі Злочевському.

Раніше Фокус повідомляв, що депутат Ілля Кива живе в котеджі під Києвом, про який він не згадав у своїй декларації про доходи. Журналісти знайшли будинок площею 420 кв. м на відео Вадима Рабіновича, які той зняв під час обшуків у свого колеги по партії.