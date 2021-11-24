Винницкого учителя задержали за развращение несовершеннолетних (видео)

Молодой преподаватель совершал развратные действия в личном общении с подростками и в мессенджерах.

Правоохранители Винницкой области задержали молодого преподавателя одного из учебных заведений, который подозревается в развращении и домогательстве несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении говорится, что во время обысков в доме и на рабочем месте 24-летнего учителя изъяли компьютерную технику и мобильный телефон.

По предварительным данным, развратные действия в отношении несовершеннолетних учитель совершал во время личного общения и в онлайн-переписках.

"По предварительной информации криминальной полиции и следствия, от действий педагога пострадали несколько детей", — утверждают полицейские.

Учителю объявили о подозрении в растлении и домогательстве несовершеннолетних. Согласно ч.2 ст 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних) ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В сообщении силовики обращаются к родителям с просьбой быть внимательными к своим детям и интересоваться кругом их общения, в особенности в сети Интернет. Полицейские отмечают, что благодаря внимательности родителей, они смогли обнаружить и задержать правонарушителя и предотвратить совершения более тяжких преступлений.

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