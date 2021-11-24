Вінницького вчителя затримали за розбещення неповнолітніх (відео)

Молодий викладач чинив розпусні дії в особистому спілкуванні з підлітками та в месенджерах.

Правоохоронці Вінницької області затримали молодого викладача одного з навчальних закладів, якого підозрюють у розбещенні та домаганні до неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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У повідомленні йдеться, що під час обшуків у будинку та на робочому місці 24-річного вчителя вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон.

За попередніми даними, розпусні дії щодо неповнолітніх учитель робив під час особистого спілкування та в онлайн-листуваннях.

"За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали кілька дітей", — стверджують поліцейські.

Учителю оголосили про підозру в розбещенні та домаганні неповнолітніх. Відповідно до ч.2 ст 156 КК України (Розбещення неповнолітніх) йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У повідомленні силовики звертаються до батьків із проханням бути уважними до своїх дітей і цікавитися колом їхнього спілкування, особливо в мережі інтернет. Поліцейські зазначають, що завдяки уважності батьків вони змогли виявити та затримати правопорушника та запобігти вчиненню більш тяжких злочинів.

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