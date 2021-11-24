Статистика коронавируса на 24 ноября: 14 325 новых случаев, 4077 госпитализаций

В лидерах по новым случаям заболеваемости находятся Полтавская, Донецкая и Запорожская области

За минувшие сутки в Украине выявили 14 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1183 детей и 287 медработника. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4077 человек, 595 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 14 325 человек;

выздоровело — 29044 человек;

летальные случаи — 595;

госпитализировано — 4077 человек;

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

18 ноября — 3907;

19 ноября — 3637;

20 ноября — 3594;

21 ноября — 4048;

22 ноября — 2501;

23 ноября — 2055;

24 ноября — 4077.

В течение минувших суток украинцы сделали тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 52 719;

методом ИФА — 11 343 ;

экспресс-тесты на антиген — 44 765.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

г. Киев — 1743;

Полтавская область — 1060;

Донецкая область — 948 ;

Запорожская область — 906;

Хмельницкая область — 808;

Киевская область — 795.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело – 3 367 461 человек;

выздоровело — 2 825 641 человек;

летальные случаи — 82 913;

сделано ПЦР-тестов — 15 648 456.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 86 299 человек;

2 дозой — 199 822 человек;

всего — 286 121 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 000 632 человека, а две — 10 225 182. Всего сделано 13 000 634 прививки.

Ранее сообщалось, что в Украине 3 415 учителей были отстранены от работы из-за того, что у них не было сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.