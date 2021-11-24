Статистика коронавируса на 24 ноября: 14 325 новых случаев, 4077 госпитализаций
В лидерах по новым случаям заболеваемости находятся Полтавская, Донецкая и Запорожская области
За минувшие сутки в Украине выявили 14 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1183 детей и 287 медработника. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4077 человек, 595 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 14 325 человек;
- выздоровело — 29044 человек;
- летальные случаи — 595;
- госпитализировано — 4077 человек;
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 18 ноября — 3907;
- 19 ноября — 3637;
- 20 ноября — 3594;
- 21 ноября — 4048;
- 22 ноября — 2501;
- 23 ноября — 2055;
- 24 ноября — 4077.
В течение минувших суток украинцы сделали тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 52 719;
- методом ИФА — 11 343 ;
- экспресс-тесты на антиген — 44 765.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- г. Киев — 1743;
- Полтавская область — 1060;
- Донецкая область — 948 ;
- Запорожская область — 906;
- Хмельницкая область — 808;
- Киевская область — 795.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело – 3 367 461 человек;
- выздоровело — 2 825 641 человек;
- летальные случаи — 82 913;
- сделано ПЦР-тестов — 15 648 456.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 86 299 человек;
- 2 дозой — 199 822 человек;
- всего — 286 121 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 000 632 человека, а две — 10 225 182. Всего сделано 13 000 634 прививки.
Ранее сообщалось, что в Украине 3 415 учителей были отстранены от работы из-за того, что у них не было сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.