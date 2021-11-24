UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 24 ноября: 14 325 новых случаев, 4077 госпитализаций

467
коронавирус
Фото: УНИАН

В лидерах по новым случаям заболеваемости находятся Полтавская, Донецкая и Запорожская области

За минувшие сутки в Украине выявили 14 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1183 детей и 287 медработника. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4077 человек, 595 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 14 325 человек;
  • выздоровело — 29044 человек;
  • летальные случаи — 595;
  • госпитализировано — 4077 человек;

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 18 ноября — 3907;
  • 19 ноября — 3637;
  • 20 ноября — 3594;
  • 21 ноября — 4048;
  • 22 ноября — 2501;
  • 23 ноября — 2055;
  • 24 ноября — 4077.

В течение минувших суток украинцы сделали тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 52 719;
  • методом ИФА — 11 343 ;
  • экспресс-тесты на антиген — 44 765.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • г. Киев — 1743;
  • Полтавская область — 1060;
  • Донецкая область — 948 ;
  • Запорожская область — 906;
  • Хмельницкая область — 808;
  • Киевская область — 795.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело – 3 367 461 человек;
  • выздоровело — 2 825 641 человек;
  • летальные случаи — 82 913;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 648 456.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 86 299 человек;
  • 2 дозой — 199 822 человек;
  • всего — 286 121 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 000 632 человека, а две — 10 225 182. Всего сделано 13 000 634 прививки.

Ранее сообщалось, что в Украине 3 415 учителей были отстранены от работы из-за того, что у них не было сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.