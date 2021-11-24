Статистика коронавірусу на 24 листопада: 14 325 нових випадків, 4077 госпіталізацій

У лідерах із нових випадків захворюваності перебувають Полтавська, Донецька та Запорізька області

Минулої доби в Україні виявили 14 325 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився в 1183 дітей і 287 медпрацівників. Про це в середу, 24 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

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Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4077 осіб, 595 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 14 325 осіб;

видужало — 29 044 особи;

летальні випадки — 595;

госпіталізовано – 4077 осіб;

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

18 листопада — 3907;

19 листопада — 3637;

20 листопада — 3594;

21 листопада — 4048;

22 листопада — 2501;

23 листопада — 2055;

24 листопада — 4077.

Протягом минулої доби українці зробили тести на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 52 719;

методом ІФА — 11 343;

експрес-тести на антиген — 44 765.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

м. Київ — 1743;

Полтавська область — 1060;

Донецька область — 948;

Запорізька область — 906;

Хмельницька область — 808;

Київська область — 795.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 3 367 461 людина;

одужало — 2 825 641 особа;

летальні випадки — 82 913;

зроблено ПЛР-тестів — 15 648 456.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 86 299 осіб;

2 дозою — 199 822 особи;

усього — 286 121 людина.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 13 000 632 особи, а дві — 10 225 182. Усього зроблено 13 000 634 щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Україні 3 415 учителів було відсторонено від роботи через те, що в них не було сертифікату про вакцинацію проти коронавірусної інфекції.