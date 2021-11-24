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Статистика коронавірусу на 24 листопада: 14 325 нових випадків, 4077 госпіталізацій

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коронавірус
Фото: УНІАН

У лідерах із нових випадків захворюваності перебувають Полтавська, Донецька та Запорізька області

Минулої доби в Україні виявили 14 325 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився в 1183 дітей і 287 медпрацівників. Про це в середу, 24 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4077 осіб, 595 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 14 325 осіб;
  • видужало — 29 044 особи;
  • летальні випадки — 595;
  • госпіталізовано – 4077 осіб;

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 18 листопада — 3907;
  • 19 листопада — 3637;
  • 20 листопада — 3594;
  • 21 листопада — 4048;
  • 22 листопада — 2501;
  • 23 листопада — 2055;
  • 24 листопада — 4077.

Протягом минулої доби українці зробили тести на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 52 719;
  • методом ІФА — 11 343;
  • експрес-тести на антиген — 44 765.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • м. Київ — 1743;
  • Полтавська область — 1060;
  • Донецька область — 948;
  • Запорізька область — 906;
  • Хмельницька область — 808;
  • Київська область — 795.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло – 3 367 461 людина;
  • одужало — 2 825 641 особа;
  • летальні випадки — 82 913;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 648 456.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 86 299 осіб;
  • 2 дозою — 199 822 особи;
  • усього — 286 121 людина.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 13 000 632 особи, а дві — 10 225 182. Усього зроблено 13 000 634 щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Україні 3 415 учителів було відсторонено від роботи через те, що в них не було сертифікату про вакцинацію проти коронавірусної інфекції.