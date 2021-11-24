Статистика коронавірусу на 24 листопада: 14 325 нових випадків, 4077 госпіталізацій
У лідерах із нових випадків захворюваності перебувають Полтавська, Донецька та Запорізька області
Минулої доби в Україні виявили 14 325 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився в 1183 дітей і 287 медпрацівників. Про це в середу, 24 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.
Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4077 осіб, 595 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 14 325 осіб;
- видужало — 29 044 особи;
- летальні випадки — 595;
- госпіталізовано – 4077 осіб;
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 18 листопада — 3907;
- 19 листопада — 3637;
- 20 листопада — 3594;
- 21 листопада — 4048;
- 22 листопада — 2501;
- 23 листопада — 2055;
- 24 листопада — 4077.
Протягом минулої доби українці зробили тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 52 719;
- методом ІФА — 11 343;
- експрес-тести на антиген — 44 765.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- м. Київ — 1743;
- Полтавська область — 1060;
- Донецька область — 948;
- Запорізька область — 906;
- Хмельницька область — 808;
- Київська область — 795.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 367 461 людина;
- одужало — 2 825 641 особа;
- летальні випадки — 82 913;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 648 456.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 86 299 осіб;
- 2 дозою — 199 822 особи;
- усього — 286 121 людина.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 13 000 632 особи, а дві — 10 225 182. Усього зроблено 13 000 634 щеплення.
Раніше повідомлялося, що в Україні 3 415 учителів було відсторонено від роботи через те, що в них не було сертифікату про вакцинацію проти коронавірусної інфекції.