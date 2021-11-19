В Україні усунули понад 3,4 тис. невакцинованих викладачів, — Міносвіти

Станом на сьогодні процес імунізації завершили 960,1 тисяч працівників сфери освіти або трохи більше 81% від їх загальної кількості

3415 вчителів було відсторонено від роботи через те, що в них не було сертифікату про вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Міністерство освіти України та КМДА.

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За даними місцевих відомств освітньої сфери, станом на 18 листопада від роботи було усунуто 3 415 співробітників навчальних закладів загальної середньої освіти.

В Україні поки що 67,1 тис. співробітників установ дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, професійної вищої та вищої освіти не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19.

Разом з тим, повністю вакцинованих працівників сфери освіти налічується 960,1 тис. У відсотковому співвідношенні це 81,1% від загальної кількості.

Крім того, 156,9 тис. (або 13,2%) представників сфери освіти отримали одну дозу COVID-вакцини.

Згідно з інформацією КМДА, у Києві, за даними на 19 листопада, було вакциновано 96,1% людей, які працюють в установах середньої освіти (включаючи педагогів та технічний персонал).

Раніше Фокус повідомляв про те, що профспілка співробітників сфери освіти та науки України розсилає звернення до органів влади країни та просить відкласти на місяць усунення від роботи педагогів, які не мають сертифікатів про COVID-вакцинацію. Представники сфери освіти кажуть, що якщо людей відправлятимуть у відпустки за власний кошт, дітей не буде кому навчати й охороняти.

Раніше Фокус повідомляв, що з цього місяця освітян без щеплень почали усувати без виплати заробітної плати. У Міносвіти повідомили, що наявність сертифікату про вакцинацію дозволить продовжити працювати та навчати дітей, оскільки захист життя, здоров'я та безпеки дітей — це найважливіше.