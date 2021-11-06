"Складна ситуація": профспілка просить відкласти усунення нещеплених освітян
Якщо з понеділка людей почнуть відправляти у відпустки власним коштом, багато вимог освітнього процесу буде порушено. Не буде кому навчати і охороняти будівлі.
Профспілка співробітників освіти та науки України звернулася до Кабміну, МОЗ та Міносвіти з проханням відстрочити на місяць усунення педагогів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба профспілки.
Стверджується, що попри зрозтаючу кількість викладачів, які вирішили вакцинуватися, можлива складна ситуація.
"Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачені ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для протікання освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, неможливості заміни відсутніх педагогів тощо", — зазначають у публікації.
Тому в профспілці просять Кабмін перенести відсторонення з 8 листопада на не раніше 8 грудня.
Згідно з наказом МОЗ №2153, співробітники таких професій обов'язкові до вакцинації:
- працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- працівники місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів;
- працівники установ вищої освіти;
- працівники післядипломної освіти;
- працівники спеціальної вищої освіти;
- працівники професійної (професійно-технічної) освіти;
- працівники загальної середньої освіти;
- працівники спеціальних навчальних закладів;
- працівники дошкільної освіти;
- працівники позашкільної освіти;
- працівники установ спеціалізованої освіти;
- працівники наукових установ.
Усунення від роботи має на увазі догляд у відпустку власним коштом.
Нагадаємо, за словами Ляшка, МОЗ планують розширити перелік професій для обов'язкової вакцинації. Однак вона не торкнеться медиків через ризик нестачі кадрів.
Зазначимо, що за 5 жовтня в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 793.