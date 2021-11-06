"Складна ситуація": профспілка просить відкласти усунення нещеплених освітян

Якщо з понеділка людей почнуть відправляти у відпустки власним коштом, багато вимог освітнього процесу буде порушено. Не буде кому навчати і охороняти будівлі.

Профспілка співробітників освіти та науки України звернулася до Кабміну, МОЗ та Міносвіти з проханням відстрочити на місяць усунення педагогів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба профспілки.

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Стверджується, що попри зрозтаючу кількість викладачів, які вирішили вакцинуватися, можлива складна ситуація.

"Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачені ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для протікання освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, неможливості заміни відсутніх педагогів тощо", — зазначають у публікації.

Тому в профспілці просять Кабмін перенести відсторонення з 8 листопада на не раніше 8 грудня.

Згідно з наказом МОЗ №2153, співробітники таких професій обов'язкові до вакцинації:

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

працівники місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів;

працівники установ вищої освіти;

працівники післядипломної освіти;

працівники спеціальної вищої освіти;

працівники професійної (професійно-технічної) освіти;

працівники загальної середньої освіти;

працівники спеціальних навчальних закладів;

працівники дошкільної освіти;

працівники позашкільної освіти;

працівники установ спеціалізованої освіти;

працівники наукових установ.

[ + – ] Список професій для обов'язкової вакцинації Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Усунення від роботи має на увазі догляд у відпустку власним коштом.

Нагадаємо, за словами Ляшка, МОЗ планують розширити перелік професій для обов'язкової вакцинації. Однак вона не торкнеться медиків через ризик нестачі кадрів.

Зазначимо, що за 5 жовтня в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 793.