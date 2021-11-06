"Сложная ситуация": профсоюз просит отложить отстранение непривитых педагогов

Если с понедельника людей начнут отправлять в отпуска за свой счет, то многие требования образовательного процесса будут нарушены. Некому будет учить и охранять здания.

Профсоюз сотрудников образования и науки Украины обратился к Кабмину, Минздраву и Минобразованию с просьбой отсрочить на месяц отстранение педагогов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

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Утверждается, что несмотря на возросшее количество преподавателей, которые решили вакцинироваться, возможна сложная ситуация.

"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д", — указывают в публикации.

Поэтому в профсоюзе просят Кабмин перенести отстранение с 8 ноября на не раньше, чем 8 декабря.

Согласно приказу Минздрава №2153, сотрудники таких профессий обязательны к вакцинации:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работники местных госадминистраций и их структурных подразделений;

работники учреждений высшего образования;

работники последипломного образования;

работники специального предвысшего образования;

работники профессионального (профессионально-технического) образования;

работники общего среднего образования;

работники специальных образовательных учреждений;

работники дошкольного образования;

работники внешкольного образования;

работники учреждений специализированного образования;

работники научных учреждений.

[ + – ] Список профессий для обязательной вакцинации Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Отстранение от работы подразумевает уход в отпуск за свой счет.

Напомним, по словам Ляшко, Минздрав планируют расширить перечень профессий для обязательной вакцинации. Однако она не затронет медиков из-за риска нехватки кадров.

Отметим, что за 5 октября в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 793.