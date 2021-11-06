"Сложная ситуация": профсоюз просит отложить отстранение непривитых педагогов
Если с понедельника людей начнут отправлять в отпуска за свой счет, то многие требования образовательного процесса будут нарушены. Некому будет учить и охранять здания.
Профсоюз сотрудников образования и науки Украины обратился к Кабмину, Минздраву и Минобразованию с просьбой отсрочить на месяц отстранение педагогов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.
Утверждается, что несмотря на возросшее количество преподавателей, которые решили вакцинироваться, возможна сложная ситуация.
"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д", — указывают в публикации.
Поэтому в профсоюзе просят Кабмин перенести отстранение с 8 ноября на не раньше, чем 8 декабря.
Согласно приказу Минздрава №2153, сотрудники таких профессий обязательны к вакцинации:
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работники местных госадминистраций и их структурных подразделений;
- работники учреждений высшего образования;
- работники последипломного образования;
- работники специального предвысшего образования;
- работники профессионального (профессионально-технического) образования;
- работники общего среднего образования;
- работники специальных образовательных учреждений;
- работники дошкольного образования;
- работники внешкольного образования;
- работники учреждений специализированного образования;
- работники научных учреждений.
Отстранение от работы подразумевает уход в отпуск за свой счет.
Напомним, по словам Ляшко, Минздрав планируют расширить перечень профессий для обязательной вакцинации. Однако она не затронет медиков из-за риска нехватки кадров.
Отметим, что за 5 октября в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 793.