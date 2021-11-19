В Украине отстранили свыше 3,4 тыс. невакцинированных преподавателей, — Минобразования

По состоянию на сегодня процесс иммунизации завершили 960,1 тысяча работников сферы образования или чуть больше 81% от их общего количества.

3 415 учителей были отстранены от работы из-за того, что у них не было сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Украинская правды" со ссылкой на Министерство образования Украины и КГГА.

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Согласно данным местных ведомств образовательной сферы, по состоянию на 18 ноября, от работы были отстранены 3 415 сотрудников учебных заведений общего среднего образования.

В Украине пока еще 67,1 тыс. сотрудников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не получили ни одной дозы вакцины против COVID-19.

Вместе с тем полностью вакцинированных работников сферы образования насчитывается 960,1 тыс. В процентном соотношении это 81,1% от общего числа.

К тому же, 156,9 тыс. (или 13,2%) представителей сферы образования получили одну дозу COVID-вакцины.

Согласно же информации КГГА, в Киеве по данным на 19 ноября были вакцинированы 96,1% людей, работающих в учреждениях среднего образования (включая педагогов и технический персонал).

Ранее Фокус сообщал о том, что профсоюз сотрудников сферы образования и науки Украины рассылает обращение в органы власти страны и просит отложить на месяц отстранение от работы педагогов, у которых нет сертификатов о COVID-вакцинации. Представители сферы образования говорят, что если людей будут отправлять в отпуска за собственный счет, детей некому будет учить и охранять.

Ранее Фокус сообщал, что с этого месяца педагогов без прививок начали отстранять без выплаты заработной платы. В Минобразовании сообщили, что наличие сертификата о вакцинация позволит продолжить работать и учить детей, поскольку защита жизни, здоровья и безопасности детей — это самое важно.