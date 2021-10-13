Педагогов без прививок отстранят от работы без выплаты зарплаты с ноября

Отстранение коснется всех педагогов из заведений всех специализаций — яслей, детсадов, школ, профтехучилищ и вузов.

Те сотрудники сферы образования, которые не будут иметь прививки от коронавируса, будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы. Об этом в среду, 13 октября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Заработная плата таким сотрудникам в период отстранения выплачиваться не будет.

"Вакцинация для работников образования является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь, речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", — говорится в сообщении ведомства.

До этого Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, которых касается обязательная вакцинация от коронавируса. Речь идет обо всех педагогах, независимо от специализации заведения — яслей, детсадов, школ, профтехучилищ или вузов. Помимо этого, приказ касается работников центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. Обязательно прививаться должны и работники местных государственных администраций — областных, городских и районных. 7 октября этот приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предлагает Министерству образования и науки начать осенние каникулы для школьников не 25-го, а 18 октября. Перенос каникул позволит сдержать эпидемию, считают в Минздраве, и допускают возможность их продления.

Напомним, что с 15 октября на территории Херсонской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. К переходу в эту зону близки еще Харьковская и Запорожская области.