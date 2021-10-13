Педагогів без щеплень відсторонять від роботи без виплати зарплати з листопада

Відсторонення торкнеться всіх педагогів із закладів усіх спеціалізацій — ясел, дитсадків, шкіл, профтехучилищ та вишів.

Ті співробітники сфери освіти, які не матимуть щеплення від коронавірусу, будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Про це в середу, 13 жовтня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Заробітна плата таким працівникам у період відсторонення виплачуватися не буде.

"Вакцинація для працівників освіти є можливістю не тільки продовжувати працювати і надавати якісні знання учням. Насамперед, йдеться про захист свого життя і здоров'я, безпеку дітей", — йдеться в повідомленні відомства.

До цього Міністерство охорони здоров`я затвердило перелік професій, яких стосується обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Йдеться про всіх педагогів, незалежно від спеціалізації закладу — ясел, дитсадків, шкіл, профтехучилищ або вишів. Крім цього, наказ стосується працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. Обов'язково робити щеплення повинні й працівники місцевих державних адміністрацій — обласних, міських і районних. 7 жовтня цей наказ був зареєстрований в Міністерстві юстиції.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) пропонує Міністерству освіти та науки почати осінні канікули для школярів не 25-го, а 18 жовтня. Перенесення канікул дозволить стримати епідемію, вважають у МОЗ, і допускають можливість їх продовження.

Нагадаємо, що з 15 жовтня на території Херсонської області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки. До переходу в цю зону близькі ще Харківська та Запорізька області.