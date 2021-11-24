От коронавируса в Украине умерли почти 180 тыс. человек — оценка НАН
Общая смертность за весь период пандемии в Украине, по мнению экспертов, превышает зарегистрированные случаи в 2,15 раза.
По данным Прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине ("Прогноз РГ-56") пик смертности от коронавируса в стране уже пройден. Об этом было сказано в заявлении Национальной академии наук Украины.
Прогноз подготовлен Рабочей группой математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.
Эксперты считают, что самые высокие показатели смертности зафиксированы в период с 8 по 12 ноября 2021 года. В сообщении ученые приводят цифры, свидетельствующие о спаде эпидемии по всем показателям:
- количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%;
- новых случаев заражения стало меньше на 30%;
- количество занятых коек в больницах сократилось на 19%;
- количество госпитализаций за сутки сократилось на 30%;
- количество летальных исходов из-за COVID-19 сократилось на 9%.
При этом было отмечено, что в целом в Украине наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, за исключением Закарпатской и Кировоградской областей. И хотя в последнюю неделю рост количества занятых коек наблюдался только в Кировоградской и Закарпатской областях, однако количество новых госпитализаций за неделю снизилось повсюду.
Также была проведена оценка эффективности вакцинации, которая, по мнению экспертов, составила от 84% до 92%. А общая смертность за весь период пандемии от причин, связанных с заражением COVID-19, превышает официальные данные в 2,15 раза.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 14 325 новых случаев заболевания на COVID-19. В числе лидеров по новым случаям заражения оказались Полтавская, Донецкая и Запорожская области.