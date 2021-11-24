Від коронавірусу в Україні померло майже 180 тис. осіб — оцінка НАН

Загальна смертність за весь період пандемії в Україні, на думку експертів, перевищує зареєстровані випадки у 2,15 раза.

За даними Прогнозу розвитку епідемії COVID-19 в Україні ("Прогноз РГ-56"), пік смертності від коронавірусу в країні вже пройдено. Про це було сказано в заяві Національної академії наук України.

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Прогноз підготовлено Робочою групою математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

[ + – ] Показники епідемічної динаміки та її середні значення за 7 днів

[ + – ] Відношення числа нових хворих і числа позитивних тестів до всіх тестів за 7 днів

Експерти вважають, що найвищі показники смертності зафіксовані в період із 8 до 12 листопада 2021 року. У повідомленні вчені наводять цифри, що свідчать про спад епідемії за всіма показниками:

кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%;

нових випадків зараження поменшало на 30%;

кількість зайнятих ліжок у лікарнях скоротилася на 19%;

кількість госпіталізацій за добу скоротилася на 30%;

кількість летальних наслідків через COVID-19 скоротилася на 9%.

При цьому було зазначено, що загалом в Україні спостерігається спад захворюваності на коронавірус, за винятком Закарпатської та Кіровоградської областей. І хоча в останній тиждень зростання кількості зайнятих ліжок спостерігалося лише в Кіровоградській і Закарпатській областях, проте кількість нових госпіталізацій за тиждень знизилася скрізь.

Також було проведено оцінку ефективності вакцинації, яка, на думку експертів, склала від 84% до 92%. А загальна смертність за весь період пандемії причин, пов'язаних із зараженням COVID-19, перевищує офіційні дані в 2,15 раза.

[ + – ] Оперативна оцінка смертності, що спостерігається.

[ + – ] Смертність за віковими категоріями

[ + – ] Госпітальна летальність серед пацієнтів із ковідом в Україні зросла до нового максимуму – 21%.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні виявили 14 325 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед лідерів із нових випадків зараження виявилися Полтавська, Донецька та Запорізька області.