"В окопах не отсидятся": Кабмин разработал план борьбы с олигархами

Глава Минюста считает новый пакет мер дополнительным инструментом воздействия на олигархов, который, в частности, не позволит переоформлять бизнес-активы на подставных лиц.

Кабинет министров Украины утвердил так называемый план мер по борьбе с олигархами. Принятый документ призван не допустить злоупотребления влиянием со стороны граждан, которые обладают значительными экономическими и политическими возможностями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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Министр приветствовал новые меры борьбы с влиянием олигархов на общественно-политическую жизнь страны. Он видит в них дополнительный инструмент воздействия на украинский олигархат, который будет ограничивать злоупотребления со стороны влиятельных лиц в довесок к собственно Закону об олигархах. По словам Малюськи, эти меры не позволят переоформлять бизнес-активы на подставных лиц, т.н. "фунтов" (по имени персонажа из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова), и "отсиживаться в окопах".

Сегодня, 24 ноября, Кабинет министров Украины утвердил упомянутый пакет мер, которые официально называются "Планом мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)".

Глава Минюста называет эту инициативу только частью (хотя и важной) огромной работы, которую еще нужно проделать.

Эти меры, объясняет чиновник, помогут бороться с олигархическими лобби, обеспечат энергетическую безопасность Украины, медиарегулирование, справедливую судебную систему и тарифы, соответствующие рынку.

План мероприятий будет еще дополняться. Но уже сейчас, по прочтении этого документа, можно составить общую картину.

В пояснительной записке к документу идет речь о том, что разработанный Кабмином план предусматривает правовые и организационные меры, которые помогут соблюсти закон об олигархах и воплотить в жизнь Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства. К тому же, в украинской энергетике и других госсекторах должны появиться некие предохранители от олигархического влияния.

Этим документом в своем Telegram-канале поделился народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, предусматривается:

усиление Антимонопольного комитета

появление госрегистрации лоббирования и госреестра лоббистов — сроком до декабря 2022 года

обеспечение справедливого правосудия (в т.ч. такими инстанциями, как Верховный суд, Высший совет правосудия и КСУ) — сроком до декабря 2023 года

обеспечение безопасности поставок энергоресурсов, в т.ч. газа — сроком до марта 2022 года

отказ от электроэнергии из РФ и Беларуси — сроком до сентября 2023 года

снижение влияния со стороны олигархов на украинские медиа — сроком до декабря 2022 года

усиление контроля финансовых транзакций, которые проводятся в интересах олигархов, — сроком до декабря 2022 года

борьба с влиянием олигархов на представителей политсил на выборы — сроком до сентября 2022 года

неизбежность наказания за коррупцию в политической системе — сроком до июня 2022 года

установление экономически обоснованных тарифов на железнодорожный транспорт — сроком до декабря 2022 года

установление рыночных ставок на переправку грузов в ГП "МТП "Южный" — сроком до февраля 2023 года

появление свободной от олигархического влияния авиакомпании — сроком до декабря 2022 года

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины подписал "антиолигархический" закон. Глава государства считает, что без такого закона будет сложно бороться с бедностью и стать частью европейского сообщества.