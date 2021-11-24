"В окопах не відсидяться": Кабмін розробив план боротьби з олігархами

Голова Мін'юсту вважає новий пакет заходів додатковим інструментом на олігархів, який, зокрема, не дозволить переоформлювати бізнес-активи на підставних осіб.

Кабінет Міністрів України затвердив так званий план заходів щодо боротьби з олігархами. Ухвалений документ покликаний не допустити зловживання впливом з боку громадян, які мають значні економічні та політичні можливості. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Мін'юсту Денис Малюська.

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Міністр привітав нові заходи боротьби із впливом олігархів на суспільно-політичне життя країни. Він бачить у них додатковий інструмент впливу на український олігархат, який обмежуватиме зловживання з боку впливових осіб на додаток до власне Закону про олігархів. За словами Малюськи, ці заходи не дозволять переоформлювати бізнес-активи на підставних осіб, т.зв. "фунтів" (на ім'я персонажа із "Золотого теля" Ільфа і Петрова), і "відсиджуватися в окопах".

Сьогодні, 24 листопада, Кабінет Міністрів України затвердив згаданий пакет заходів, які офіційно називаються "Планом заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)".

Голова Мін'юсту називає цю ініціативу лише частиною (хоча й важливою) величезної роботи, яку ще треба зробити.

Ці заходи, пояснює чиновник, допоможуть боротися з олігархічними лобі, організують енергетичну безпеку України, медіарегулювання, справедливу судову систему та тарифи, що відповідають ринку.

План заходів ще доповнюватиметься. Але вже зараз, після прочитання цього документа, можна скласти загальну картину.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що розроблений Кабміном план передбачає правові та організаційні заходи, які допоможуть дотриматися закону про олігархів та втілити в життя Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства. До того ж, в українській енергетиці та інших держсекторах мають з'явитися запобіжники від олігархічного впливу.

Цим документом у своєму Telegram-каналі поділився народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, передбачається:

посилення Антимонопольного комітету

поява держреєстрації лобіювання та держреєстру лобістів — терміном до грудня 2022 року

забезпечення справедливого правосуддя (зокрема такими інстанціями, як Верховний суд, Вища рада правосуддя та КСУ) – терміном до грудня 2023 року

організація безпеки постачання енергоресурсів, зокрема газу — терміном до березня 2022 року

відмова від електроенергії з РФ та Білорусі — терміном до вересня 2023 року

зниження впливу з боку олігархів на українські медіа – терміном до грудня 2022 року

посилення контролю фінансових транзакцій, що проводяться на користь олігархів, — терміном до грудня 2022 року

боротьба з впливом олігархів на представників політсил на вибори — терміном до вересня 2022 року

неминучість покарання за корупцію в політичній системі – терміном до червня 2022 року

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на залізничний транспорт – терміном до грудня 2022 року

встановлення ринкових ставок на переправлення вантажів у ДП "МТП "Південний" — терміном до лютого 2023 року

поява вільної від олігархічного впливу авіакомпанії — терміном до грудня 2022 року

Раніше Фокус повідомляв, що президент України підписав "антиолігархічний" закон. Глава держави вважає, що без такого закону буде складно боротися із бідністю та стати частиною європейської спільноти.