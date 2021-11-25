Статистика коронавируса на 25 ноября: 16 943 новых случая, 3 404 госпитализации
За минувшие сутки скончались 628 пациентов с диагнозом COVID-19.
За минувшие сутки в Украине выявили 16 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1451 ребенка и 304 медработников. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4077 человек, 628 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 16 943 человек;
- выздоровело — 26 811 человек;
- летальные случаи — 628;
- госпитализировано — 3 404 человек;
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 19 ноября — 3637;
- 20 ноября — 3594;
- 21 ноября — 4048;
- 22 ноября — 2501;
- 23 ноября — 2055;
- 24 ноября — 4077;
- 25 ноября — 3404.
В течение минувших суток украинцы сделали 102 899 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 52 316;
- методом ИФА — 10 092 ;
- экспресс-тесты на антиген — 40 491.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- г. Киев — 1688;
- Запорожская область — 1066;
- Львовская область — 1048;
- Полтавская область — 967;
- Донецкая область — 924.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело – 3 384 404 человека;
- выздоровело — 2 852 452 человек;
- летальные случаи — 83 541;
- сделано ПЦР-тестов — 15 700 772.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1-й дозой — 82 501 человек;
- 2-й дозой — 192 818 человек;
- всего — 275 319 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 083 133 человек, а полностью иммунизированы — 10 418 000.
Напомним, по последней оценке НАН, от коронавируса и его последствий в Украине уже скончались почти 180 тыс. человек. По мнению ученых, общая смертность от COVID-19 на самом деле в 2,5 раза превышает официальные цифры.