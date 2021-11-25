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Статистика коронавируса на 25 ноября: 16 943 новых случая, 3 404 госпитализации

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статистика коронавируса

За минувшие сутки скончались 628 пациентов с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки в Украине выявили 16 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1451 ребенка и 304 медработников. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4077 человек, 628 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 16 943 человек;
  • выздоровело — 26 811 человек;
  • летальные случаи — 628;
  • госпитализировано — 3 404 человек;

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 19 ноября — 3637;
  • 20 ноября — 3594;
  • 21 ноября — 4048;
  • 22 ноября — 2501;
  • 23 ноября — 2055;
  • 24 ноября — 4077;
  • 25 ноября — 3404.

В течение минувших суток украинцы сделали 102 899 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 52 316;
  • методом ИФА — 10 092 ;
  • экспресс-тесты на антиген — 40 491.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • г. Киев — 1688;
  • Запорожская область — 1066;
  • Львовская область — 1048;
  • Полтавская область — 967;
  • Донецкая область — 924.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело – 3 384 404 человека;
  • выздоровело — 2 852 452 человек;
  • летальные случаи — 83 541;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 700 772.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1-й дозой — 82 501 человек;
  • 2-й дозой — 192 818 человек;
  • всего — 275 319 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 083 133 человек, а полностью иммунизированы — 10 418 000.

вакцинация от коронавируса

Напомним, по последней оценке НАН, от коронавируса и его последствий в Украине уже скончались почти 180 тыс. человек. По мнению ученых, общая смертность от COVID-19 на самом деле в 2,5 раза превышает официальные цифры.