Статистика коронавируса на 25 ноября: 16 943 новых случая, 3 404 госпитализации

За минувшие сутки скончались 628 пациентов с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки в Украине выявили 16 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1451 ребенка и 304 медработников. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4077 человек, 628 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 16 943 человек;

выздоровело — 26 811 человек;

летальные случаи — 628;

госпитализировано — 3 404 человек;

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

19 ноября — 3637;

20 ноября — 3594;

21 ноября — 4048;

22 ноября — 2501;

23 ноября — 2055;

24 ноября — 4077;

25 ноября — 3404.

В течение минувших суток украинцы сделали 102 899 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 52 316;

методом ИФА — 10 092 ;

экспресс-тесты на антиген — 40 491.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

г. Киев — 1688;

Запорожская область — 1066;

Львовская область — 1048;

Полтавская область — 967;

Донецкая область — 924.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело – 3 384 404 человека;

выздоровело — 2 852 452 человек;

летальные случаи — 83 541;

сделано ПЦР-тестов — 15 700 772.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1-й дозой — 82 501 человек;

2-й дозой — 192 818 человек;

всего — 275 319 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 083 133 человек, а полностью иммунизированы — 10 418 000.

Напомним, по последней оценке НАН, от коронавируса и его последствий в Украине уже скончались почти 180 тыс. человек. По мнению ученых, общая смертность от COVID-19 на самом деле в 2,5 раза превышает официальные цифры.