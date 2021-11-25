Статистика коронавірусу станом на 25 листопада: 16 943 нових випадків, 3 404 госпіталізації
Минулої доби померли 628 пацієнтів із діагнозом COVID-19.
Минулої доби в Україні зафіксували 16 943 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився у 1 451 дитини та 304 медпрацівників. Про це у четвер, 25 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4 077 осіб, 628 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 16 943 осіб;
- одужали — 26 811 осіб;
- летальні випадки — 628;
- госпіталізовано — 3 404 осіб;
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 19 листопада — 3 637;
- 20 листопада — 3 594;
- 21 листопада — 4 048;
- 22 листопада — 2 501;
- 23 листопада — 2 055;
- 24 листопада — 4 077;
- 25 листопада — 3 404.
Протягом минулої доби українці зробили 102 899 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 52 316;
- методом ІФА — 10 092;
- експрес-тести на антиген — 40 491.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- м. Київ — 1 688;
- Запорізька область — 1 066;
- Львівська область — 1 048;
- Полтавська область — 967;
- Донецька область — 924.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 384 404 особи;
- одужали — 2 852 452 осіб;
- летальні випадки — 83 541;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 700 772.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1-ю дозою — 82 501 особа;
- 2-ю дозою — 192 818 осіб;
- всього — 275 319 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу одержали 13 083 133 особи, а повністю імунізовано — 10 418 000.
Нагадаємо, за останньою оцінкою НАН, від коронавірусу та його наслідків в Україні вже померло майже 180 тис. осіб. На думку вчених, загальна смертність від COVID-19 насправді у 2,5 рази перевищує офіційні цифри.