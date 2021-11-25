Статистика коронавірусу станом на 25 листопада: 16 943 нових випадків, 3 404 госпіталізації

Минулої доби померли 628 пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Минулої доби в Україні зафіксували 16 943 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився у 1 451 дитини та 304 медпрацівників. Про це у четвер, 25 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4 077 осіб, 628 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 16 943 осіб;

одужали — 26 811 осіб;

летальні випадки — 628;

госпіталізовано — 3 404 осіб;

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

19 листопада — 3 637;

20 листопада — 3 594;

21 листопада — 4 048;

22 листопада — 2 501;

23 листопада — 2 055;

24 листопада — 4 077;

25 листопада — 3 404.

Протягом минулої доби українці зробили 102 899 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 52 316;

методом ІФА — 10 092;

експрес-тести на антиген — 40 491.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

м. Київ — 1 688;

Запорізька область — 1 066;

Львівська область — 1 048;

Полтавська область — 967;

Донецька область — 924.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 384 404 особи;

одужали — 2 852 452 осіб;

летальні випадки — 83 541;

зроблено ПЛР-тестів — 15 700 772.

Вакцинувалися за минулу добу:

1-ю дозою — 82 501 особа;

2-ю дозою — 192 818 осіб;

всього — 275 319 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу одержали 13 083 133 особи, а повністю імунізовано — 10 418 000.

Нагадаємо, за останньою оцінкою НАН, від коронавірусу та його наслідків в Україні вже померло майже 180 тис. осіб. На думку вчених, загальна смертність від COVID-19 насправді у 2,5 рази перевищує офіційні цифри.