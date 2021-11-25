Для путешествий без ограничений: в Киеве мошенники продавали фейковые удостоверения ОБСЕ (фото)

По информации прокуратуры, члены группировки брали за поддельное удостоверение €1,5 тысячи.

Столичные правоохранители разоблачили преступную группу и сообщили о подозрении в мошенничестве ряду лицу, которое продавали удостоверения некой международной организации, которой на самом деле не существовало. В названии присутствовала аббревиатура ОБСЕ. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Печерская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по этому делу, которое классифицируется по ст. 190 УК Украины (мошенничество). Следствие утверждает, что в украинской столице работала ОПГ, представители которой изготавливали и продавали удостоверения участников т.н. "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ" (International Diplomatic Mission).

[ + – ] Поддельные удостоверения членов ОБСЕ

Подозреваемые зарегистрировали общественные организации, названия которых были похожи на названия официального представительства ОБСЕ в Украине. Работал сайт, похожий на официальный веб-ресурс учреждения.

[ + – ] Следственная операция

Желающие платили по 1 500 евро, чтобы стать участниками "дипломатической миссии ОБСЕ", им выдавали удостоверения, напоминавшие оригинальные.

Сообщалось, что эти документы давали право на пересечение границы по зеленому коридору без карантинных ограничений, а через год после вступления в организацию своим жертвам мошенники, среди прочего, обещали выдать дипломатические паспорта, предоставлять социальную помощь и бесплатное лечение за рубежом.

[ + – ] Поддельные удостоверения членов ОБСЕ и паспорта

Правоохранители провели обыски и изъяли множество поддельных удостоверений с символикой ОБСЕ, а также печати и бланки несуществующей организации.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее Фокус сообщал, что в Николаеве был застрелен местный бизнесмен. Правоохранители города провели спецоперацию. Выяснилось, что киллер ждал свою жертву возле дома. Предприниматель занимался бизнесом в сфере выращивания ягод и, возможно, был связан со строительным бизнесом.